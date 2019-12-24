Газ: азбука безопасности

Специалисты компании «Тулагоргаз» рассказывают, что нужно знать о голубом огоньке, чтобы жить безопасно.

Почему в отопительный сезон необходимо особенно внимательно следить за газовым оборудованием? Зачем проводить техническое обслуживание газового котла, если он и так работает? Что делать, если вы почувствовали запах газа? Вопросы, казалось бы, простые. Но знаете ли вы на них ответы? Ведь они могут достаться вам слишком дорогой ценой – ценой жизни и здоровья. И это не преувеличение: основная причина ЧП с газом – банальное несоблюдение правил безопасности и легкомысленное к ним отношение.

Сами с усами! Нет и еще раз нет!

Вопрос № 1. Сосед недавно сам поменял газовую плиту. Значит и я прекрасно справлюсь с нехитрым делом – подключу котел.

- Лучше объясните соседу, что его самодостаточность очень опасна. Вряд ли он обладает необходимыми знаниями и умениями, чтобы профессионально работать с газом. Непрофессионал может, к примеру, допустить утечку или неправильно подключить водогрейное оборудование, из-за чего в газопровод попадет вода. Но главное: если в результате утечки концентрация газа в помещении достигнет 5 – 15%, то может произойти взрыв.

И еще: ч. 8 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 года №261-ФЗ не допускает собственникам самостоятельно производить установку газовых приборов. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 5.12.2017 г. «Об утверждении инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд» запрещается самовольное вмешательство в работу газовых сетей.

Вопрос № 2. У меня старая, еще бабушкина плита. Но за столько лет она доказала свою надежность, и менять ее я не хочу. Ну что может с ней случиться?

- Напрасно вы так беспечны. Устаревшее газовое оборудование может представлять большую угрозу. Оно в обязательном порядке должно ежегодно проверяться специалистами. Газовики вправе приостановить подачу газа в тех квартирах, где газовое оборудование находится в аварийном, непригодном для эксплуатации состоянии и угрожает жизни.

Вопрос № 3. Нас обязали заключить договоры техобслуживания. Но что они дают? Какие услуги будут мне оказывать газовики, если я заключу такой договор?

- Газовики будут следить за вашим оборудованием, чтобы оно было в порядке и не представляло угрозы вашей жизни, а также жизни и имуществу окружающих. Техническое обслуживание газовых приборов проводится ЕЖЕГОДНО. Даже если у вас новое оборудование, независимо от гарантийного срока ТО проводится ежегодно.

Статистика подтверждает: количество происшествий в квартирах и домах, владельцы которых заключили договоры на техобслуживание, в 10 раз меньше, чем в тех, где годами не пускают газовиков.

Во время технического обслуживания газовик должен провести:

осмотр внутриквартирного газового оборудования на предмет проверки целостности и соответствия нормативным требованиям;

визуальную проверку наличия свободного доступа (осмотр) к внутриквартирному газовому оборудованию;

осмотр газопровода на предмет состояния окраски и креплений;

проверку герметичности соединений и отключающих устройств;

разборку и смазку кранов бытового газоиспользующего оборудования;

проверку работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа, ее наладку и регулировку;

регулировку процесса сжигания газа;

проверку давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа;

проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;

инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа.

Вопрос № 5. С кем можно заключать договор на ТО газового оборудования?

- Только со специализированной организацией, которая может на законных основаниях выполнять работы по техническому обслуживанию газового оборудования. В Туле такой организацией является АО «Тулагоргаз».

Вопрос № 6. Сколько стоит техническое обслуживание?

- Существует несколько вариантов форм договора на ТО. Стоимость зависит от состава газового оборудования и условий договора. Например, для газовой плиты и колонки можно заключить договор с бесплатным и платным заявочным ремонтом.

В первом случае условная стоимость заявочного ремонта уже включена в стоимость работ по ТО, стоимость такого договора составляет 1420 рублей в год.

Во втором случае выполнение заявочного ремонта оплачивается дополнительно по факту выполненных работ. Стоимость такого договора на 2019 год составляет 810 рублей в год. Также в рамках такого договора вы можете сделать бесплатный вызов мастера в течение месяца после проведенного ТО.

Ваша ответственность

Бремя содержания газового оборудования несет собственник, который обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние газового оборудования, своевременно заключать договор со специализированной организацией о техническом обслуживании и обеспечивать допуск специалистов для его проведения (Постановление Правительства РФ №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»).

Отказ от заключения договора, а также отказ в доступе газовикам для проведения работ могут стать причиной приостановки газоснабжения. Помимо этого действуют еще и административные наказания.

За что могут штрафовать:

за уклонение от заключения договора о ТО,

за отказ в допуске представителя газовой службы для проведения ТО,

за уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования газового оборудования.

Какой штраф:

на граждан — от 1 до 2 тыс. рублей.

Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит: для граждан — 10-30 тыс. рублей.

Чтобы не случилось беды, нужно…