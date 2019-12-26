В Туле пассажира маршрутки избили из-за бороды

Фото из архива Myslo

Как стало известно Myslo, вечером 24 декабря в микроавтобусе, который следовал по маршруту № 33, по проспекту Ленина в Туле, произошел конфликт между двумя мужчинами. По словам пострадавшего, пьяному пассажиру не понравилась его борода.

Медики диагностировали у потерпевшего ушиб головного мозга, контузию височной доли, перелом костей носа и виска. Судя по полученным повреждениям, у нападавшего мог быть кастет или какой-либо другой твердый предмет в руке.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили информацию о происшествии и сообщили, что по факту инцидента проводится процессуальная проверка.

Внимание! Разыскиваются очевидцы описанных выше событий.

Драка произошла 24 декабря 2019 года, в диапазоне от 21.00 до 21.30, в салоне микроавтобуса № 33, который в это время следовал по маршруту движения по проспекту Ленина, от остановки «Стадион» до остановки «Ул. Каминского».

Если вы видели момент инцидента, сняли произошедшее на телефон, или знаете нападавшего, просьба позвонить по телефону +7−953−431−07−27.