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Сирийским детям отправили две тонны тульских пряников и столько же меда
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Сирийским детям отправили две тонны тульских пряников и столько же меда

Акция приурочена к Новому году.

По инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина в Сирийскую Арабскую Республику отправили две тонны тульских пряников и две тонны меда. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на российскую базу Хмеймим подарки доставил самолет Военно-транспортной авиации ВКС России. Сопровождал их первый замгубернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.
 
«Мы рассчитываем, что эта акция, приуроченная к Новому году, поднимет детям настроение, создаст ощущение праздника. Жители нашего региона помогают не только Сирии, подобные подарки ежегодно отправляются детям Донбасса», — сказал Валерий Шерин.
 
 
Первую партию подарков раздали в деревне Баамрайль в провинции Тартус.
 
Подарочные наборы сладостей из Тульской области уже отправлялись в Сирию в 2017 и 2018 годах в рамках всероссийской акции «Дети России — детям Сирии».
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:33
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