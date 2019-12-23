Сирийским детям отправили две тонны тульских пряников и столько же меда

Фото пресс-службы правительства Тульской области

По инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина в Сирийскую Арабскую Республику отправили две тонны тульских пряников и две тонны меда. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на российскую базу Хмеймим подарки доставил самолет Военно-транспортной авиации ВКС России. Сопровождал их первый замгубернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

«Мы рассчитываем, что эта акция, приуроченная к Новому году, поднимет детям настроение, создаст ощущение праздника. Жители нашего региона помогают не только Сирии, подобные подарки ежегодно отправляются детям Донбасса», — сказал Валерий Шерин.

Первую партию подарков раздали в деревне Баамрайль в провинции Тартус.

Подарочные наборы сладостей из Тульской области уже отправлялись в Сирию в 2017 и 2018 годах в рамках всероссийской акции «Дети России — детям Сирии».