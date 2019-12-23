В Ясной Поляне ёлки защитят от браконьеров

Фото из архива Myslo.

До 31 декабря 2019 года лесопарковая зона Яснополянского заповедника станет территорией усиленной охраны мемориальных хвойных насаждений от незаконных порубок. На четырех лесных участках — «Елочки под Грумантом», «Елочки у Подкапустника», «Елочки у колодца», «Елочки за Чепыжом» — организуют посты, где будут дежурить сотрудники музея.

Напомним, что незаконная вырубка лесных насаждений попадает под статью 260 УК РФ.

Сотрудники музея-заповедника напомнили, как на территории разрасталась лесопарковая зона.

Хвойные насаждения в Ясной Поляне появились еще при жизни Льва Толстого. Первые ели были посажены в 1878−81 годах в юго-западной части усадьбы при впадении реки Кочак в Воронку. Этот участок получил название «Елочки у Подкапустника». По соседству с ним находится лес «Елочки под Грумантом».



В 1889−91 годах по инициативе жены писателя Софьи Андреевны Толстой в Ясной Поляне севернее дубового леса Чепыж появилась еловая посадка — «Елочки за Чепыжом». Часть посадок была сделана по обычной схеме, другая часть получила весьма оригинальную форму. Конфигурация культур была предложена известным лесоводом Э. Э. Керном : «Он советовал мне сажать елки с дубами клин в клин», — писала Софья Андреевна.