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МЧС предупреждает туляков о сильном тумане
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МЧС предупреждает туляков о сильном тумане

Местами видимость снизится до 200 метров.

Утром 22 декабря из-за тумана видимость на дорогах снизится до 200−500 метров. Об этом со ссылкой на данные Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Спасатели напоминают тулякам, что туман — это одно из самых опасных погодных явлений и оно может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций. Поэтому следует быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах как водителям, так и пешеходам.
 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:43 +6
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