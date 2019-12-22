МЧС предупреждает туляков о сильном тумане

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Утром 22 декабря из-за тумана видимость на дорогах снизится до 200−500 метров. Об этом со ссылкой на данные Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает пресс-служба регионального МЧС.



Спасатели напоминают тулякам, что туман — это одно из самых опасных погодных явлений и оно может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций. Поэтому следует быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах как водителям, так и пешеходам.

