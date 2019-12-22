Фото предоставлено очевидцами происшествия
В ДТП на ул. Советской в Туле пострадали три человека
Обстоятельства столкновения Chevrolet и Mercedes-Benz выясняют сотрудники ГИБДД.
Вечером 21 декабря на ул. Советской в Туле произошло серьезное ДТП. На пересечении с ул. Тургеневской столкнулись легковые автомобили Chevrolet и Mercedes-Benz.
Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель Chevrolet и двое пассажиров из Mercedes-Benz. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.
По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что при повороте налево водитель Chevrolet не пропустил следовавший по ул. Советской Mercedes-Benz. Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
Другие статьи по темам
Место