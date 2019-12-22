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В ДТП на ул. Советской в Туле пострадали три человека
Фото предоставлено очевидцами происшествия

В ДТП на ул. Советской в Туле пострадали три человека

Обстоятельства столкновения Chevrolet и Mercedes-Benz выясняют сотрудники ГИБДД.

Вечером 21 декабря на ул. Советской в Туле произошло серьезное ДТП. На пересечении с ул. Тургеневской столкнулись легковые автомобили Chevrolet и Mercedes-Benz.

Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель Chevrolet и двое пассажиров из Mercedes-Benz. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.

По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что при повороте налево водитель Chevrolet не пропустил следовавший по ул. Советской Mercedes-Benz. Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:29 +8
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