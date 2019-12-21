Погода в Туле 22 декабря: облачно, туман и до 6 градусов тепла

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет облачно, преимущественно без осадков. Местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью – от -2 до +3 градусов, днем – от +1 до +6 градусов. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.