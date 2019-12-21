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Погода в Туле 22 декабря: облачно, туман и до 6 градусов тепла

Погода в Туле 22 декабря: облачно, туман и до 6 градусов тепла

Синоптики обещают юго-восточный ветер 5-10 метров в секунду.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет облачно, преимущественно без осадков. Местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 

Температура воздуха ночью – от -2 до +3 градусов, днем – от +1 до +6 градусов. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.

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