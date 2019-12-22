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Алексей Дюмин поздравил тульских энергетиков с профессиональным праздником

Алексей Дюмин поздравил тульских энергетиков с профессиональным праздником

В настоящее время в этой сфере в Тульской области трудятся 18 тысяч человек.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников и ветеранов энергетической комплекса региона с профессиональным праздником.

Глава региона напомнил, что энергетическая отрасль является значительной долей в экономике области. В настоящее время в этой сфере трудятся 18 тысяч человек, которые обеспечивают миллионы рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Так, в этом году запустили парогазовую установку мощностью 115 МВт на Алексинской ТЭЦ. Успешно реализуется масштабная инвестиционная программа филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с объемом капиталовложений более 2 миллиардов рублей в год.

Дополнительные мощности и инфраструктура по передаче электроэнергии позволят создать благоприятные условия для инвесторов, а значит и для реализации социально значимых проектов.

«За этими успехами стоит ваш каждодневный нелегкий труд. Благодарю вас за ответственный подход к делу, за самоотдачу и преданность профессии. Особую благодарность выражаю ветеранам, чей уникальный опыт перенимают молодые специалисты. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в труде на благо Тульской области!», — сказал в своем поздравлении Алексей Дюмин.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:40 +3
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