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Момент ДТП с тремя пострадавшими на ул. Советской в Туле снял видеорегистратор

Момент ДТП с тремя пострадавшими на ул. Советской в Туле снял видеорегистратор

Очевидец поделился записью происшествия с корреспондентом Myslo.

Напомним, вечером 21 декабря на ул. Советской в Туле произошло серьезное ДТП. На пересечении с ул. Тургеневской столкнулись легковые автомобили Chevrolet и Mercedes-Benz.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, причиной ДТП стало то, что при повороте налево водитель Chevrolet не пропустил следовавший по ул. Советской Mercedes-Benz.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель Chevrolet и двое пассажиров из Mercedes-Benz. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.

На видео, которым поделился с корреспондентом Myslo один из пользователей нашего портала видно, что в момент столкновения горел желтый сигнал светофора.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:50 +8
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