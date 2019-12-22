Момент ДТП с тремя пострадавшими на ул. Советской в Туле снял видеорегистратор

Напомним, вечером 21 декабря на ул. Советской в Туле произошло серьезное ДТП. На пересечении с ул. Тургеневской столкнулись легковые автомобили Chevrolet и Mercedes-Benz.



Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, причиной ДТП стало то, что при повороте налево водитель Chevrolet не пропустил следовавший по ул. Советской Mercedes-Benz.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель Chevrolet и двое пассажиров из Mercedes-Benz. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.



На видео, которым поделился с корреспондентом Myslo один из пользователей нашего портала видно, что в момент столкновения горел желтый сигнал светофора.