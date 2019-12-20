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Туляков приглашают на новогодний дизайн-маркет «Конфетти»

Туляков приглашают на новогодний дизайн-маркет «Конфетти»

Вас ждут интересные и особенные подарки для родных и друзей.

28 и 29 декабря состоится 15-й новогодний дизайн-маркет «Конфетти». Здесь будет представлен широкий ассортимент хендмейда: подарки, украшения, вкусности, домашний декор, натуральная косметика.

Вас ждут новогодняя атмосфера, множество праздничных сюрпризов, фотозона, музыка и развлечения для детей и взрослых. Каждый участник мероприятия получит заряд вдохновения и отличного настроения.

Время работы дизайн-маркета: с 10.00 до 21.00. 1-й этаж в большом атриуме ТРЦ «Макси». Вход свободный. 0+

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:22 0
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