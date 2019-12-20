15-я пресс-конференция Президента России: главное

- Мы генерируем в год по стране 70 млн тонн бытовых отходов. И такой отрасли, как переработка бытовых отходов, никогда в стране не было, мы создаем ее с нуля. Основные решения приняты: создан федеральный оператор, региональные операторы, принята схема территориального планирования. Но не хватает прямого общения с гражданами. И нужно избавиться от серых схем и криминала, надо наводить элементарный порядок. Рост тарифов: не было никогда такой строчки в квитанции, сейчас появилась, надо объяснять людям, откуда что взялось.

О низких зарплатах врачей и финансировании здравоохранения

- Уровень заработной платы в медицине даже повыше, чем в других соцсферах. Показатели, которые ставились еще в указах 2012 года, соответствуют тому, что закладывалось. Не могу не согласиться, что это усредненные цифры.

Можно увеличить тариф ОМС, но это ляжет на всю экономику и приведет к удорожанию товаров в целом и росту инфляции. И увеличение зарплаты будет съедено инфляцией.

Нужно избавиться от несправедливой дифференциации, изменить базовую ставку постоянного оклада, сделать единый подход по всей стране — создать единый подход к стимулирующим выплатам. Нельзя снижать надбавки за работу в особых условиях. Если все это для начала привести в порядок, то система наладится.

На первичное звено здравоохранения дополнительно будет выделено 550 млрд руб. Деньги пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта. Предполагается привести в нормативное состояние и построить 10 тыс. учреждений, приобрести 37 тыс. транспортных средств и до 10 тыс. единиц различного оборудования.

Что касается редких заболеваний, которые требуют высокой степени дотаций, часть из лекарств закупается организованным путем, но мы не должны лишать людей возможности использовать эти препараты. Но нужно не забыть и о развитии собственной фармацевтической отрасли. В 90 стран мира мы экспортируем наши препараты. Значит, качество наших препаратов признано качеством мирового уровня, иначе бы их не брали. Но есть вещи, к которым нужно подходить тонко, люди привыкают к определенным лекарствам, надо дать возможность людям ими пользоваться.

Об инфляции

- Мы не боимся инфляции, мы считаем, что ее нужно таргетировать и снижать. Рост инфляции означает сокращение доходов граждан. В этом смысле у нас хорошие показатели, у нас 3,25% инфляция, в начале следующего года вполне можем увидеть и 3%.

О пенсионной системе

- Все решения приняты, закреплены законом, и ничего там менять не планируется. Никакой новой пенсионной реформы не планируется. Что касается предложений Минфина, то речь идет накоплениях, которые можно считать инвестициями, и их защите.

О реализации нацпроектов

- Нацпроекты сегодня связаны с целями, под их достижение выделены средства, введена персональная ответственность. Буксуют или нет? Из 38 целей, которые на этот год планировались, 26 мы считаем реализованными. По расселению аварийного жилья мы не просто выполнили цель на этот год, мы превысили в три раза. Конечно, нужно анализировать и вносить коррективы, но пересматривать — нет.

О санкциях WADA

- Это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и международному праву решение. Решения были приняты в отношении наших спортсменов на прошлой Олимпиаде, а теперь за то же самое еще раз. Любое наказание должно быть индивидуальным.

Но если у нас подавляющее большинство спортсменов являются «чистыми», как можно на них налагать наказание? Девочки у нас молодые в фигурном катании, какое отношение имеют к допингу? Никакого, зато делают элементы, которые почти никто не делает. Что же — их надо «зачистить». Но кому это пойдет на пользу?

Разбирайтесь с конкретными людьми, мы будем помогать и содействовать в этом. Кажется, это решение опять носит политический оттенок.

О деле Голунова

- Когда я только пришел работать в органы безопасности, ветераны службы разбегались по кабинетам, когда в здание входил один старичок. Он работал в 1936–1937 годах, тогда были чистки как раз, и он что делал: утром человек приходил на работу, против него возбуждали дело, а вечером семье выдавали тело. Вот этот старичок приводил приговоры в действие. Это вот то, что касается чисток. Лучше никакие чистки в органах не проводить.

Конечно, следить нужно. Вопрос «своих не сдаем» совершенно не корректен. Службы собственной безопасности работают достаточно эффективно.

Что касается Голунова, действительно, принято решение засекретить эти материалы, потому что есть вопросы, связанные с организацией следственных действий. От работы отстранены пять человек, все уволены из МВД, против них возбуждены уголовные дела. Следствие ведет Следственный комитет.

О Конституции РФ

- Это живой инструмент, он должен соответствовать требованиям общества. Нам не следует принимать новую Конституцию. У нас есть фундаментальные вещи. Все остальное менять можно. Я понимаю логику тех, кто предлагает какие-то изменения, это связано с возможным расширением прав парламента, но это все можно делать только после хорошей подготовки общества. Прежние изменения были связаны только с количеством президентских сроков. Что можно сделать — отменить оговорку «подряд».

О законе о домашнем насилии

- Законопроект я не читал, но Валентина Матвиенко мне подробно рассказывала. Отношение мое смешанное. Силой не заставишь любить. Раньше обращались в месткомы, парткомы и требовали, чтобы они навели порядок в семье. Давало ли это результат, я не знаю. Я против любого насилия, особенно по отношению к женщинам и детям. Это просто признак низкой культуры. Правда, для привлечения за правонарушение можно воспользоваться действующими нормами. Большинство тех, кто поддерживает закон, они за закон или против насилия? Я против насилия. Надо понять, что написано в каждой из статей этого закона, какие могут быть последствия, и тогда уже принимать решение.

О выходном 31 декабря

- Выходной в этот день — это, конечно, логично. Но нужно ли это делать сейчас, в спешке, накануне Нового года? Многие работодатели уже объявили этот день нерабочим. Можно ли перенести какой-то выходной? Надо спокойненько просто проанализировать, чтобы тоже не лишить садоводов и огородников лишнего дня в мае.

О свободе интернета в России и иноагентах

- Свободный интернет и суверенный интернет — эти понятия не противоречат друг другу. Суверенитет заключается в том, чтобы у нас были свои ресурсы, которые могут быть включены, и интернет не был отрезан для нас. Мы не движемся в сторону закрытия интернета.

Что касается физических лиц, которые могут быть признаны иноагентами, это не мы первые придумали. Этот закон давно действует в Америке. Если вы получаете деньги из-за границы, прямо скажите об этом. Есть основания полагать, что вы просто выполняете заказ тех, кто вам платит. Мы же вас не закрываем. Что касается физлиц, правоприменительная практика показала, что там есть вещи, которые нужно совершенствовать, чтобы не было расширительной практики. Если закон так написан, что он позволяет это делать, его нужно совершенствовать. Мы что увидели — что физлицо получает деньги из-за границы и передает юридическому лицу. Вот только об этом и идет речь.