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Алексей Дюмин прокомментировал пресс-конференцию Владимира Путина

Алексей Дюмин прокомментировал пресс-конференцию Владимира Путина

По словам главы Тульской области, президент озвучил ряд тем, актуальных для нашего региона.

В столичном Центре международной торговли Президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию, в которой приняли участие 1895 журналистов. Она продолжалась более четырех часов, и за это время глава государства ответил более чем на 60 вопросов.

Пресс-конференцию главы государства прокомментировал губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

«На пресс-конференции Владимира Владимировича Путина был поднят ряд тем, актуальных и для Тульской области. Первая из них – демография. Внимание семьям, меры поддержки, повышение качества жизни за счет роста экономики – вот пути решения этой важнейшей для всей страны и в том числе нашего региона проблемы.

Второй актуальный вопрос – новая система обращения с ТКО. Президент подчеркнул важность прямого общения с гражданами. Чтобы они понимали, за что они платят. Именно таким путем мы и шли с самого начала. Вчера в своем Послании я упоминал о том, что все обращения жителей мы разбирали в индивидуальном порядке. Действуем так и в других сферах.

Третья важнейшая тема – первичное звено здравоохранения. Сейчас в Тульской области идет разработка программы его развития. Уверен, что следующий год, который в Тульской области объявлен Годом здоровья, принесет заметные улучшения как в первичное звено медицины, так и в здравоохранение региона в целом.

Четвертое – это развитие ОПК. Президент назвал оборонку локомотивом высокотехнологичных отраслей производства. И Тула, где ОПК традиционно флагман промышленности, вносит в этот процесс важный вклад. Что касается закредитованности оборонных предприятий, этот вопрос стал одной из тем обсуждения в рабочей группе Госсовета РФ «Промышленность».

Владимир Владимирович Путин отметил, что единственно возможная идеология – это патриотизм, причем без политизации. Этого подхода мы неизменно придерживаемся на уровне региона. Он позволяет консолидировать все конструктивные силы вокруг решения задач развития области».

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