Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.
В тульском кафе задержан буйный посетитель с ножами
Мужчину задержали сотрудники Росгвардии.
В одном из кафе на ул. Советской сработала сигнализация — персонал вызвал на место экипаж вневедомственной охраны Росгвардии из-за буйного мужчины.
Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Тульской области, в заведении произошел конфликт между посетителем и персоналом. Мужчина вел себя вызывающе и выражался нецензурной бранью в адрес находящихся в кафе людей.
- На требования росгвардейцев прекратить противоправные действия гражданин не реагировал. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя, — сообщили в ведомстве.
В ходе проведения проверки выяснилось, что 32-летний местный житель имел при себе ножи. Задержанного передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
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