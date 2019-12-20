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В тульском кафе задержан буйный посетитель с ножами
Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

В тульском кафе задержан буйный посетитель с ножами

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии.

В одном из кафе на ул. Советской сработала сигнализация — персонал вызвал на место экипаж вневедомственной охраны Росгвардии из-за буйного мужчины.
 
Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Тульской области, в заведении произошел конфликт между посетителем и персоналом. Мужчина вел себя вызывающе и выражался нецензурной бранью в адрес находящихся в кафе людей.
 
- На требования росгвардейцев прекратить противоправные действия гражданин не реагировал. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя, — сообщили в ведомстве.
 
В ходе проведения проверки выяснилось, что 32-летний местный житель имел при себе ножи. Задержанного передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:33 +7
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