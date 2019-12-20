В тульском кафе задержан буйный посетитель с ножами

Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

В одном из кафе на ул. Советской сработала сигнализация — персонал вызвал на место экипаж вневедомственной охраны Росгвардии из-за буйного мужчины.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Тульской области, в заведении произошел конфликт между посетителем и персоналом. Мужчина вел себя вызывающе и выражался нецензурной бранью в адрес находящихся в кафе людей.

- На требования росгвардейцев прекратить противоправные действия гражданин не реагировал. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя, — сообщили в ведомстве.

В ходе проведения проверки выяснилось, что 32-летний местный житель имел при себе ножи. Задержанного передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.