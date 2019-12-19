Кадр из видео.
Туляки засняли масляные пятна на Упе: видео
Данным фактом заинтересовалась прокуратура.
Тулячка Юлия Куприна прислала в редакцию Myslo видеозапись — на поверхности реки Упы плавают масляные пятна. Это экологическое происшествие очевидцы засняли накануне в районе улицы Нижняя Упская. Туляки отмечают, что от воды исходил сильный запах бензина.
Сегодня, 19 декабря, на место выезжали представители природоохранной прокуратуры Тульской области. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе ведомства. Также проверочные мероприятия проводят сотрудники регионального министерства экологии и природных ресурсов. О результатах станет известно позже.
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