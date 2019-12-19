В 2019 году иностранцы более 400 раз нарушили ПДД в Тульской области

Фото из архива Myslo.

Только с начала ноября 100 водителей привлечены за превышение скорости.

ГИБДД напоминает владельцам автомобилей с иностранными регистрационными номерами об ответственности за нарушение ПДД, выявленные средствами фото- и видеофиксации.

В случае неуплаты административного штрафа в установленный законом срок к владельцу машины с зарубежными номерами будет применен комплекс ограничительных мер, вплоть до запрета на въезд на территорию Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, всего в 2019 году в нашем регионе в отношении таких водителей было возбуждено более 400 административных дел за нарушение ПДД.

Только с начала ноября с помощью комплексов фото- и видеофиксации, а также сотрудниками ДПС ГИБДД было выявлено и привлечено к ответственности за превышение скорости более 100 собственников автомобилей с иностранными номерами.

Всего на территории Тульской области работает 38 комплексов фото- видеофиксации, которые могут распознать автомобили с номерами другой страны. С информацией об имеющихся штрафах, а также сведениями о правонарушении можно ознакомится на официальном сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф).