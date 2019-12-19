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Туляки Владимир и Елена Дмитриевы отметили 70-летие совместной жизни
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Туляки Владимир и Елена Дмитриевы отметили 70-летие совместной жизни

С благодатной свадьбой семью поздравили сотрудники ЗАГСа и мэр Тулы Ольга Слюсарева.

В четверг, 19 декабря, Владимир Николаевич и Екатерина Елисеевна Дмитриевы отметили 70-летие супружеской жизни. Юбиляров поздравили сотрудники тульского ЗАГСа и мэр города Ольга Слюсарева. Она пожелала супругам здоровья, благополучия, домашнего уюта и тепла семейного очага.

Владимир Николаевич рассказал, что добивался расположения Екатерины Елисеевны очень долго и покорил ее сердце стихами собственного сочинения. До сих пор в семье существует традиция: на каждый день рождения жены Владимир Дмитриев исполняет свои произведения.

В знак непрерывности семейного союза Владимир и Екатерина Дмитриевы поставили подписи в почетном акте о заключении брака и обменялись кольцами. От имени губернатора Алексея Дюмина супругам вручили Благодарственное письмо и памятный подарок.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +10
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