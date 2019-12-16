Принят закон о бюджете Тульской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Губернатор Алексей Дюмин подписал закон Тульской области «О бюджете Тульской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В соответствии с Законом Тульской области от 13.12.2019 № 135-ЗТО «О бюджете Тульской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» общий объем доходов бюджета области утвержден на 2020 год в сумме 84,8 млрд. рублей, на 2021 год в сумме 88,7 млрд. рублей и на 2022 год в сумме 92,8 млрд. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Тульской области утверждены на 2020 год в сумме 68,1 млрд. рублей, на 2021 год в сумме 72,7 млрд. рублей и на 2022 год в сумме 79,2 млрд. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Тульской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов рассчитаны на основе прогноза социально-экономического развития Тульской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства, с учетом положений федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также с учетом изменений и дополнений нормативных актов Российской Федерации и Тульской области, вступающих в силу с 1 января 2020 года.

Безвозмездные поступления запланированы на 2020 год в объеме 16,7 млрд. рублей, на 2021 год – 16,0 млрд. рублей, на 2022 год – 13,6 млрд. рублей.

Расходы бюджета области утверждены на 2020 год в сумме 90,5 млрд. рублей, на 2021 год – 92,9 млрд. рублей и на 2022 год в – 95,6 млрд. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию национальных проектов в 2020 году запланированы в объеме 10,3 млрд. рублей, в 2021 году в- 8,7 млрд. рублей, в 2022 году – 8,6 млрд. рублей.

В составе расходов бюджета области утверждены бюджетные ассигнования дорожного фонда Тульской области на 2020 год в сумме 6,7 млрд. рублей, на 2021 год – 7,1 млрд. рублей, на 2022 год – 8,1 млрд. рублей.

Объем расходов бюджета области на финансовое обеспечение государственных программ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов составит соответственно 95,4%, 96,2 % и 96,8 % от общего объема расходов (без условно утвержденных расходов).

Дефицит бюджета области утвержден на 2020 год в объеме 5,6 млрд. рублей или 8,3 % налоговых и неналоговых доходов, на 2021 год – 4,2 млрд. рублей или 5,8 %, на 2022 год – 2,8 млрд. рублей или 3,6%.





