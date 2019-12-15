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VII Всероссийский фестиваль детского творчества «Шар-папье»: море улыбок, игрушки и арт-моб «Бусы России»

VII Всероссийский фестиваль детского творчества «Шар-папье»: море улыбок, игрушки и арт-моб «Бусы России»

Фестиваль прошел в атриуме Тульского кремля 14 и 15 декабря. Его участниками стали более тысячи детей из 63 регионов России.

Фестиваль назван в честь игрушки шар-папье, которую придумали в Туле в 2011 году. Объемные фигурки из прессованной бумаги в руках детей и взрослых из обычной стандартной заготовки превращаются в настоящие произведения искусства. Раскрашивать можно обычные шары, фигурки животных, ангелочков, самоварчиков. Именно ими была украшена потрясающая ёлка ручной работы высотой пять с половиной метров. Разглядывать игрушки на ней можно было бесконечно.

Участников и гостей фестиваля приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина:

Татьяна Рыбкина

Мы живем в замечательное время, когда талант, творчество, одаренность ценится очень высоко. Губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин поддерживает это направление, в Туле существует Центр одаренных детей. Очень рада, что на тульской земле есть такой патриотический, семейный, добрый фестиваль. Почти вся Россия приехала сегодня в Тулу — 63 региона! Тула — это мастерская талантов, и еще одну нишу детского творчества мы достойно заняли. Желаю фестивалю процветания, развития и особенно хочу поблагодарить его учредителя, бессменного креативного директора, руководителя Игоря Алексеевича Золотова.

У фестиваля «Шар-папье» есть замечательный и удивительный музей игрушки. На сегодняшний день в коллекции музея более 60 экспонатов — фигурки ангелов, расписанные известными людьми — актерами, художниками, спортсменами, космонавтами, певцами. Среди них есть ангелочки, расписанные Надеждой Бабкиной, Александром Карелиным, Фёклой Толстой, Оксаной Фёдоровой, Яной Чуриковой, Никасом Сафроновым, Александром Друзем и многими другими.

На фестивале в 2019 году коллекция пополнилась еще одним экспонатом — расписанного ангелочка для музея передала наша землячка, актриса, модель Юлия Снигирь. Ее чудесный ангелочек занял достойное место в экспозиции.

Вместе с ангелочком Юлия Снигирь передала в подарок большую коробку с 500 игрушками шар-папье детям благотворительного фонда «Ангелочек» Тульской области. Поистине, это очень добрая, замечательная акция.

Игорь Золотов

Я очень рад, что наша добрая акция длится уже несколько лет и всё больше расширяет границы, приобретает новых друзей. А сегодня я приветствую всех, кто присоединился к нашему фестивалю, и в первую очередь хочу поблагодарить министерство культуры и правительство Тульской области, администрацию города Тулы за то, что этот фестиваль проходит в таком шикарном месте, в центре города. Как говорится, лучшее — детям! Спасибо всем, кто откликнулся и принял участие в этом фестивале.

Со своим расписанным ангелочком и коробкой с подарками на фестиваль приехала Наталия Николаевна Пилюс, депутат Государственной Думы РФ:

Наталия Пилюс

На Руси всегда была традиция украшать ёлку игрушками, сделанными своими руками. То, что у нас есть такой креативный человек Игорь Золотов, позволяет нам разукрасить игрушки шар-папье, изготовленные на его предприятии. Игорь Золотов вносит много интересного в творческую жизнь нашего региона. Это и замечательные памятники, которые стали достопримечательностями Тулы: памятник Хвосту, мастеровому Тулячку, подкованной блохе… И прекрасные сказки для детей, им написанные. И сейчас он инициировал праздник, когда мы своими руками раскрашиваем и дарим друг другу игрушки, спасибо ему за это. Я своего ангела сделала в виде Снегурочки, я потратила много времени и получила большое удовольствие от работы. А еще с большой радостью вручаю игрушки в подарок реабилитационному центру, там живут замечательные ребята и работают специалисты, которые свою душу отдают воспитанию детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Спешите делать добро! С праздником!

- Сегодня в Тульской области проходит очень много различных мероприятий, акций, перфомансов, фестивалей и конкурсов, связанных с творчеством, посвященных детям, семейной тематике. И это очень важно. Развитие детей, их творческого потенциала — национальная программа, которая в нашем регионе реализуется широко. Фестиваль «Шар-папье» я бы выделила особо, - подчеркнула Татьяна Рыбкина. - Игорь Алексеевич Золотов — большой сподвижник, энтузиаст, который занимается поддержкой творчества детей. Сегодня мы в самом сердце Тулы встречаем седьмой фестиваль, в котором приняли участие дети из 63 регионов страны!

Новогодний фестиваль «Шар-папье» — это не только творческий конкурс-выставка.

Это площадка с насыщенной развлекательной программой: песни, танцы, веселые конкурсы и игры, бесплатные мастер-классы по росписи шар-папье, ярмарка новогодних игрушек ручной работы, множество увлекательных интерактивов.

Кристиана Житник, 7 лет:

Кристиана Житник

Я очень люблю заниматься творчеством, особенно рисовать. Сегодня я раскрашиваю мышку — символ наступающего года. Я назову ее Снежинкой. Раскрашивать игрушку очень легко, для своей мышки я выбрала цвета черный, белый и розовый.

Кирилл Ляхович, 7 лет:

Кирилл Ляхович

Я занимаюсь в школе искусств города Щекино уже два года, мне там очень нравится. Больше всего люблю рисовать природу, а сегодня я раскрашиваю мышку — игрушку шар-папье на ёлку. Работа сложная, но я очень стараюсь.

Спонсором фестиваля уже который год выступает объединенная химическая компания «Щекиноазот». Почему они это делают, нам рассказала Ирина Подчуфарова, директор по управлению персоналом и социальному развитию компании «Щекиноазот»:

Ирина Подчуфарова

Сегодня здесь царит удивительная атмосфера, это праздник творчества, таланта, вдохновения, успеха и побед. Радует, что количество участников с каждым годом становится все больше. В этом году компания «Щекиноазот» стала генеральным спонсором фестиваля, и это неслучайно. Мы не только реализуем крупные инвестиционные проекты, строим новые производства, но также проводим политику социально-ориентированного, ответственного бизнеса. У нас есть программа добрых дел, особое место в которой занимает поддержка талантливых, активных детей.


Второй год подряд в рамках фестиваля прошел арт-моб «Бусы России». Дети из разных уголков России расписали «бусины» из шар-папье главными символами и достопримечательностями своего родного края и прислали нам в Тулу. «Визитные карточки» городов были собраны в яркую гирлянду, символизирующую единство России и дружбу людей всей страны.

- В прошлом году мы растянули «Бусы России» на 150 метров вдоль стен кремля. В этом году бусы уже более 200 метров, - отметила Татьяна Рыбкина. - Мы ставим для себя задачу сделать рекорд, и когда-нибудь "обнять" такими бусами весь наш Тульский кремль. Это очень здорово для ребят, которые таким образом познают нашу историю и культуру.

Каждый желающий сможет сделать селфи на фоне уникального арт-объекта.

На фестивале Игорь Золотов поделился с туляками хорошими новостями. Он познакомился с итальянским скульптором, художником, участником карнавала Виареджо Либеро Маджини. Ангелочки, которые расписал итальянский мастер, есть в коллекции музея. Но сейчас сотрудничество шагнуло на еще одну ступень вверх.

- Либеро Маджини - участник знаменитого в Италии карнавала Виареджо, где по улицам везут огромные фигуры - страшные, смешные, веселые. И вот одна из таких огромных фигур прибыла в Тулу - мы готовим сюрприз для горожан.

- К коллекции ангелов прибавится одна огромная фигура от карнавала Виареджо. Очень надеюсь, что Тула и Виареджо будут делать совместные проекты на базе шар-папье. Кстати, наши шар-папье ангелочки уже приехали в Италию, и теперь итальянские дети будут их расписываит, а нам пришлют фотографии, как у них получилось. Я мечтаю, что наш фестиваль со времнем станет международным! Объединим страны всего мира с помощью шар-папье!

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Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 7
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Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 14
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 15
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 16
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 17
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 18
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 19
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 20
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 21
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 22
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Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 24
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Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 26
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 27
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Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 31
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 32
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Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 36
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Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 41
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 42
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Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 44
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 45
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 46
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 47
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 48
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 49
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 50
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 51
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 52
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 53
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 54
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 55
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 56
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 57
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 58
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 59
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 60
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 61
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 62
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 63
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 64
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 65
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 66
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 67
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 68
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 69
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 70
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 71
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 72
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 73
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 74
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 75
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 76
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 77
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 78
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 79
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 80
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 81
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 82
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 83
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 84
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 85
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 86
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 87
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 88
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 89
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 90
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 91
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 92
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 93
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 94
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 95
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 96
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 97
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 98
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 99
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 100
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 101
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 102
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 103
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 104
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 105
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 106
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 107
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 108
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 109
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 110
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 111
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 112
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 113
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 114
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 115
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 116
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 117
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 118
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 119
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 120
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 121
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 122
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 123
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 124
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 125
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 126
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 127
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 128
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 129
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 130
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 131
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 132
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 133
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 134
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 135
Фестиваль Шар-папье 2019, Фото: 136
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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 19:53 +2
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