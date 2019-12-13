Туляк заставил сотрудницу почты перевести на его счет почти 4 млн рублей

Прокуратура Республики Алтай утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Тулы. Он обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений мужчина в июне 2019 года позвонил в одно из районных отделений почты и представился сотрудником службы безопасности коммерческого банка.

В ходе телефонного разговора он убедил сотрудницу перечислить на его счет более 3,8 млн рублей.

Подозреваемый вскоре был установлен и задержан в Туле, после чего арестован и доставлен в Республику Алтай.

Как сообщает Генеральная прокуратура РФ, в ходе следствия мужчина полностью признал свою вину.

Судом по ходатайству следствия наложен арест на денежные средства и имущество обвиняемого на сумму более 1,5 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Онгудайский районный суд Республики Алтай для рассмотрения по существу.