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Определены финалисты проекта «Команды развития»: «Управленческий капитал» и «Таланты»

Определены финалисты проекта «Команды развития»: «Управленческий капитал» и «Таланты»

Сегодня, 13 декабря, в творческом индустриальном кластере «Октава» состоялся финал образовательного проекта «Команда развития».

На нем победители треков «Управленческий капитал» и «Таланты» представили свои проекты.

Напомним, проект «Команда развития» стартовал в мае 2019 года для того, чтобы создать региональную базу управленцев нового поколения для органов власти, ключевых предприятий и бизнеса.

Сквозным элементом проекте стали стратегические национальные проекты «Демография», «Производитель труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Образование». Участники в рамках работы над национальными проектами при поддержке профессиональных модераторов прошли следующие этапы: формирование стратегических ставок в национальных проектах, генерация идей; проработка идей в проектные намерения/решения; определение организационного контура реализации; определение ресурсов и инструментов достижения КПЭ; представление проектных решений.
 
 
Проработка проектов велась с участием команды экспертов и модераторов. Также от организации, предоставляющей тему проекта, работу команды поддерживал куратор, который задавал направления проработке проекта, контролировал его практикоориентированность и реализуемость.
 
 

– Сформировавшейся команде по плечу решение сложных многомерных задач, которые стоят перед нашим регионом, и в части экономики, и в части социального развития. Вы стали одним большим коллективом. Важно, что результатом этого обучения стали реальные проекты, — сказал заместитель губернатора Вячеслав Федорищев. – Все финалисты будут включены в Единый резерв управленческих кадров Тульской области. Информация из этого резерва будет доступна не только региональному правительству, но и предприятиям-партнерам.

Проректор РАНХиГС Дмитрий Буташин отметил,  что теперь в резерв управления пополнился группой высокопрофессиональных специалистов, которые крайне заинтересованы в развитии родной территории. 

Сегодня состоялась финальная защита проектов и отбор победителей в треках «Управленческий капитал» и «Таланты». Они охватывали самые разные сферы жизни Тульской области.

В рамках проекта «Технопарк Трансмаш» было предложено создать в Белеве современную производственную площадку, на которой могут разместиться литейное производство и сопутствующие виды деятельности.Расположение непосредственно рядом с литейным цехом позволить сэкономить на логистике и в максимально короткие сроки изготовить нужное изделие. 

Учитывая, что значительная часть средств на создание технопарка пойдет на строительство производственных помещений, то компании-резиденты ещё и смогут начать своё производство с минимальными затратами (нет необходимости строить свои собственные производственные помещения с нуля»).

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что для Белева как для моногорода этот проект особенно актуален.

– Нужно максимально использовать инструменты финансирования в рамках федеральной программы субсидирования технопарков, – отметил заместитель губернатора. Он поручил заместителю председателя правительства Тульской области Григорию Лаврухину проработать с минэкономразвития региона и предприятием возможность включения проекта в федеральную программу субсидирования.

Проект «Укрепление ценности семьи» предлагает внедрение в учебных учреждениях Тульской области образовательные курсы «Основы семейных ценностей» и «Ценность семьи и основы семейной жизни».

Параллельно с этим было предложено создать сервис «Семья71», который расскажет обо всех доступных семейных формах досуга, а при необходимости через него можно будет получить психологическую и юридическую помощь.  

Один из проектов касался сохранения и развития природоохранной территории комплекса «Романцевские горы (Кондуки)» за счет создания рекреационного центра. Это позволит увеличить посещаемость парка, привлечь инвесторов и начать проводить культурно-массовые мероприятия.

Заместитель губернатора поручил минприроды региона более детально проработать проект.

Также был представлен проект «Каргилл»: привлекательный бренд работодателя». Его цель – улучшение инвестиционного климата за счет создания благоприятной городской инфраструктуры в Ефремове и продвижения бренда «Каргилл» среди молодежи. 

Проект подразумевает повышение привлекательности города для профильных специалистов. Компания активно занимается вопросами привлечения новых сотрудников, развитием социальной инфраструктуры города. При поддержке «Каргилл» в Ефремовском технологическом техникуме была создана новая специальность «Хранение и переработка зерна», совместно с администрацией города реализуются проекты по созданию комфортной среды, проекты в области экологии и культуры, спорта, развития волонтёрского движения. Кроме того, в проработке находится проект по улучшению качества здравоохранения в Ефремове.

Все финалисты конкурса получили сертификаты об успешном обучении совершенствованию управленческих и лидерских навыков.

По результатам оценки членов комиссии выбраны лучшие проекты в двух номинациях:

• Лучший проект для органов исполнительной власти Тульской области — «Кондуки: перезагрузка».
• Лучший проект для предприятия Тульской области — "«Каргилл»: Привлекательный бренд работодателя".

 
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 19:17 0
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