Компания Nivea извинилась перед щекинцами за «прыщавую» рекламу

Представители компании по производству косметики Nivea, снявшей вирусный видеоролик про жителя города Щекино, который борется с прыщами сообщили, что не имели в виду тульский райцентр, а ассоциация с реальным городом – не более, чем совпадение. Об этом пишет «МК в Туле».

«Прежде всего, хотим отметить, что название Щёкино было выбрано нами исключительно для усиления подаваемого сообщения (поскольку речь в рекламном ролике идёт о средствах для бритья, а Щёкино вызывает ассоциации со щеками, которые можно брить). Наша компания, разумеется, не имела в виду и не ставила себе цель подчеркнуть или выделить жителей этого города в каком-либо другом контексте. Более того, мы прямо указали на это в самом видео (пожалуйста, посмотрите на текстовый блок в кадре со знаком «Прыщеево»), чтобы показать, что видео является художественным вымыслом, а любые совпадения случайны».

Авторы видео отметили, что ролик посмотрели уже почти 2 млн человек, и, судя по комментариям, он понравился пользователям, среди которых есть реальные жители Щёкино:

«Тем не менее, мы приносим искренние извинения, если кому-то эта реклама показалась обидной», – приводят комментарий компании Nivea наши коллеги.