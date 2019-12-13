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В Тульской области пропали двое мужчин

В Тульской области пропали двое мужчин

Поисками занимаются волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Волонтёры просят жителей Тульской области оказать помощь в поиске 31-летнего Константина Коростелева, который 5 декабря ушёл из дома в д. Хатманово Алексинского района и не вернулся.

Приметы: рост 182 см, нормального телосложения, глаза зелёные, волосы темно-русые с проседью. Был одет: черная спортивная куртка, черные джинсы, кроссовки, серая шапка. С собой спортивная сумка.

В Кимовске с 14 ноября ищут 49-летнего Михаила Никонова. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые с проседью, короткая стрижка.

Если вы видели этих людей – звоните по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:48 0
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