В Тульской области пропали двое мужчин

Волонтёры просят жителей Тульской области оказать помощь в поиске 31-летнего Константина Коростелева, который 5 декабря ушёл из дома в д. Хатманово Алексинского района и не вернулся.

Приметы: рост 182 см, нормального телосложения, глаза зелёные, волосы темно-русые с проседью. Был одет: черная спортивная куртка, черные джинсы, кроссовки, серая шапка. С собой спортивная сумка.

В Кимовске с 14 ноября ищут 49-летнего Михаила Никонова. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые с проседью, короткая стрижка.