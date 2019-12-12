В День Конституции Алексей Дюмин вручил награды тулякам

Рассказываем, кого отметили на государственном и региональном уровнях.

12 декабря, в День Конституции РФ, в Доме дворянского собрания состоялась торжественная церемония вручения государственных и региональных наград, которую провел губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Глава региона отметил, что основной закон страны, принятый в декабре 1993 года, стал базой для формирования всего законодательства, утвердил главенство прав и свобод граждан, заложил основу формирования демократического государства.

- Неукоснительное следование принципам Конституции лежит в основе развития современной России, служит залогом наших успехов в работе на благо Тульской области и всей страны. На этом прочном фундаменте мы строим будущее, которое зависит от нашего с вами умения трудиться, от способности находить новые решения в промышленности и медицине, науке и культуре, спорте и образовании, от того, как много мы готовы делать для нашего региона и России в целом, — отметил Алексей Дюмин.

Глава региона поблагодарил всех, кто поддерживает важные инициативы и масштабные проекты по развитию области и реальными делами участвует в судьбе своей родной тульской земли.

Губернатор вручил государственные и региональные награды жителям области, отличившимся в труде и общественной деятельности.

Орденом Почета награжден Анатолий Бессонов. Он внес значительный личный вклад в разработку конструкций зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» на КБП им. академика А. Г. Шипунова .

Впервые в регионе знаком отличия «За наставничество» награждена эксперт государственного казенного учреждения Тульской области «Экспертиза» Любовь Штерн. Она 50 лет занимается наставнической деятельностью, поддерживает молодежь на пути становления в профессии.

Первыми награжденными знаком отличия «Почетный наставник», утвержденным в Тульской области, стали старшая медицинская сестра Тульской детской областной клинической больницы Елена Гуликова и заведующая отделением реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья Комплексного центра социального обслуживания населения № 4 Елена Крылова.

Почетным знаком губернатора Тульской области «Общественное признание» наградили Ирину Авдюшкину, заведующую региональным военно-историческим музеем-филиалом ГУК ТО «Объединение историко-краеведческий и художественный музей».

Ирина Николаевна также является исполнительным директором регионального отделения Российского военно-исторического общества. Она ведет большую общественную работу.

- Я искренне признательна, что так высоко оценили мою деятельность. Но я в полной мере отношу эту награду и ко всему нашему творческому коллективу музея и членам регионального отделения Российского военно-исторического общества. У нас сейчас огромные планы в связи с 500-летием Тульского кремля и 75-летием Победы. Мы запустили очень интересный проект «Солдатские письма. Читаем вместе». Я думаю, что он получит большой отклик у населения Тульской области. Хочу обратиться к тулякам: если у вас остались такие письма, приносите их к нам в музей!

Юрий Котенев, слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов цеха № 6 Машпроизводства-3 АО «АК «Туламашзавод», награжден медалью «Трудовая доблесть» III степени.

- Я уже 35 лет работаю на заводе. Очень приятно, что меня наградили за многолетний добросовестный труд, за серьезное отношение к обязанностям. Спасибо за награду, эмоции непередаваемые!

Медалью «Честь и мужество» награжден начальник медицинской службы Тульского спасательного центра МЧС России Кирилл Чернов. В августе этого года он участвовал в мероприятиях по ликвидации последствий наводнения в Тулуне Иркутской области и в экстремальных условиях спас жизнь человеку.

Почетными знаками губернатора Тульской области «Общественное признание», благодарностями и почетными грамотами губернатора Тульской области также отметили общественных деятелей и добровольцев, среди которых представители самых разных возрастов и профессий, от «серебряных волонтеров» до молодежи.

Эмма Хачатрян, студентка института гуманитарных и социальных наук ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», с 2017 года занимается волонтерством и помогает организовывать детские праздники.

- Очень приятно видеть, как волонтерское движение развивается, становится профессиональным. Это благодаря вашему личному вниманию, — обратилась Эмма к губернатору. — Я с уверенностью могу сказать, что волонтерское движение готово поддержать регион в организации мероприятий к празднованию 500-летия Тульского кремля и 75-летия Победы.

Заканчивая торжественную часть, губернатор обратился к тулякам:

- Тульская область по праву гордится вами. Ваши труд, самоотверженность, преданность выбранному делу — пример для каждого из нас!