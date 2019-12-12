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В Туле сеть игорных клубов маскировалась под букмекерские конторы
Фото УФСБ России по Тульской области.

В Туле сеть игорных клубов маскировалась под букмекерские конторы

По данным ФСБ и Следственного комитета, незаконная деятельность велась более чем по десяти адресам.

СУ СК РФ по Тульской области и региональное управление ФСБ России выявили сеть игорных клубов, которые длительное время работали под видом букмекерских контор. По имеющейся на настоящее время информации, незаконной деятельностью занималось ООО «Бильдербергская группа», под различными фирменными наименованиями.
 
«На территории г. Тулы установлено более 10 помещений, где проводились указанные противозаконные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр)», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
В настоящее время в помещениях клубов проводятся обыски и изымается игорное оборудование.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:15 +5
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