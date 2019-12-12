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В Щекинском районе прошел «Парад химической науки»

В Щекинском районе прошел «Парад химической науки»

Этот фестиваль проводится в нашем регионе впервые. Он объединил сотни ребят, влюбленных в химию.

Фестиваль прошел 11 декабря в Центре детского творчества поселка Первомайский. Его инициатором выступил «Щекиноазот», один из ведущих производителей товаров промышленной химии в стране, социально ориентированная компания.

 

В «Параде химической науки» приняли участие около 300 щекинских школьников. Юные химики – школьники старших классов из школ и лицея – показали младшим занимательные химические опыты, среди которых «Чернила для шпионов», «Полимерные червяки», «Новогодняя химия», «Краски химии», «Химия чая», «Юный парфюмер» и другие. Дети как завороженные следили, какие рисунки мылом получаются на молоке и как стеклянный шар сделать серебристым, зеркальным. Это был очный этап «Парада».

Ирина Евгеньевна Подчуфарова, директор по управлению персоналом и социальному развитию компании «Щекиноазот»:

Ирина Подчуфарова

– Сегодня в Центре детского творчества царит праздничная атмосфера. Здесь собрались ребята из 15 школ Щекинского района. Цель фестиваля, который компания «Щекиноазот» проводит совместно с Центром детского творчества, – развивать интерес у детей к изучению химии. Чем раньше мы начнем профориентационную работу, тем лучше. Мы работаем даже со школьниками младших классов: проводим конкурсы рисунков, сочинений, химические олимпиады, ориентируем учащихся на поступление в профильные вузы. И наш фестиваль также посвящен химии. Первый этап проводился заочно – дети изготавливали елочные игрушки в виде химических элементов таблицы Менделеева. Получились настоящие  произведения искусства, сколько там креатива, таланта, эмоций! Работами украшены новогодние елки в ЦДТ.

 

Компания «Щекиноазот» заинтересована в развитии не только производственных мощностей, но и кадрового потенциала. Это взаимосвязанные процессы, ведь именно люди строят производства и на них работают.

– В текущем году 20% принятых на работу на предприятие – это молодые люди до 30 лет, имеющие высшее образование, – подчеркнула Ирина Подчуфарова. — Надеемся, молодежь района будет и дальше связывать с нашей компанией свой профессиональный путь, свои надежды, будет развиваться здесь, строить карьеру, достигать успеха. А молодежь сейчас – особенная! Очень любознательная, креативная, амбициозная. Мы готовы предложить отличные условия труда и отдыха, корпоративные социальные и жилищные программы, конкурентоспособную заработную плату. Возможно, кто-то из участников фестиваля в перспективе тоже станет химиком! Будем этому рады…

Александра Сысоева, 15 лет, ученица школы № 7:

Александра Сысоева

– Я очень люблю химию! Интересно ставить опыты, познавать что-то новое. Сегодня мы покажем, как мыло действует на молоко и как получаются разнообразные красивые рисунки, а также будем делать духи на основе масел розы, лимона, зеленого чая и пихты. Всему этому нас научили на уроке химии.

Елена Александровна Кузнецова, учитель химии в щекинском лицее:

Елена Кузнецова

– На празднике мы представляем станцию «Цветные перевоплощения меди», изменение окраски меди в различных растворах, сульфат меди, хлорид меди, а также образование пирофорной меди – самовоспламеняющегося металла. Это зрелищно! Очень важно заинтересовать ребенка химией с раннего возраста, со средней школы. Именно тогда у детей формируется любовь к той или иной науке. Химия – простая наука, главное ее любить и понимать. В нашем лицее по инициативе «Щекиноазота» открыт профильный класс, который объединил увлеченных этой наукой ребят. А еще компания создала в лицее современную лабораторию. Это, несомненно, повышает качество преподавания химии и   стимулирует развитие интереса детей к химии.


Андрей Юров, 15 лет, ученик школы №16:

Андрей Юров

– Увлекаюсь химией уже три года, нравится этот предмет, нравится ставить опыты. Сегодня у нас станция «Новогодняя химия». Мы покажем опыт, с помощью которого окрашивают новогодние игрушки. В пробирку кладем горючее, заливаем нитратом серебра, разогреваем – выпадает красивый серебристый осадок. За пять минут можно сделать уникальную игрушку, а с помощью красителя можно создать любой цвет.

На торжественной церемонии награждения без подарка не остался никто из участников заочного конкурса, ребята получили грамоты и призы от химической компании «Щекиноазот».

Праздничную программу украсили выступления юных талантов, певцов и танцоров из ЦДТ.

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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:51 +2
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