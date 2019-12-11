В приёмной тульского правительства пройдут юридические консультации

17 и 24 декабря консультировать туляков будут члены региональной адвокатской палаты. 19 декабря в приёмной будут работать представители тульского филиала Международного юридического института, а 26 декабря – сотрудники Института законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации.

Консультации пройдут с 15 до 18 часов, телефон для предварительной записи: 30-62-75.