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В приёмной тульского правительства пройдут юридические консультации

В приёмной тульского правительства пройдут юридические консультации

Их проведут представители регионального отделения Ассоциации юристов России.

17 и 24 декабря консультировать туляков будут члены региональной адвокатской палаты. 19 декабря в приёмной будут работать представители тульского филиала Международного юридического института, а 26 декабря – сотрудники Института законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации.

Консультации пройдут с 15 до 18 часов, телефон для предварительной записи: 30-62-75.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:30 0
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