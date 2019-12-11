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На ул. Октябрьской в Туле пьяный на «семёрке» протаранил две иномарки

На ул. Октябрьской в Туле пьяный на «семёрке» протаранил две иномарки

По счастливой случайности, в аварии никто не пострадал.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 11 декабря в Туле, на ул. Октябрьской, в районе дома № 301-А, произошло ДТП с участием трёх автомобилей: Hyundai Creta, Opel Astra и «ВАЗ-2107».

Как рассказал водитель корейского кроссовера, он следовал в направлении поворота на ул. Карпова в левой крайней полосе со скоростью примерно в 50 км/ч, когда на него со встречной полосы внезапно вылетела отечественная «семёрка» – сильный удар чуть не оставил иномарку без переднего колеса.

Затем «Лада» пролетела дальше и по касательной врезалась в Opel, после чего вылетела с проезжей части на обочину. Несмотря на серьёзные механические повреждения, в аварии никто не пострадал.

Водитель «ВАЗ-2107» отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. В салоне авто была обнаружена полиэтиленовая упаковка с остатками колбасы и бутылка крепкого алкоголя. Все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

Галерея
Двойное ДТП на ул. Октябрьской, Фото: 1
Двойное ДТП на ул. Октябрьской, Фото: 2
Двойное ДТП на ул. Октябрьской, Фото: 3
Двойное ДТП на ул. Октябрьской, Фото: 4
Двойное ДТП на ул. Октябрьской, Фото: 5
Двойное ДТП на ул. Октябрьской, Фото: 6
Двойное ДТП на ул. Октябрьской, Фото: 7
Двойное ДТП на ул. Октябрьской, Фото: 8
Двойное ДТП на ул. Октябрьской, Фото: 9
Двойное ДТП на ул. Октябрьской, Фото: 10
Двойное ДТП на ул. Октябрьской, Фото: 11
Двойное ДТП на ул. Октябрьской, Фото: 12
Двойное ДТП на ул. Октябрьской, Фото: 13
Двойное ДТП на ул. Октябрьской, Фото: 14
Двойное ДТП на ул. Октябрьской, Фото: 15
Двойное ДТП на ул. Октябрьской, Фото: 16
Двойное ДТП на ул. Октябрьской, Фото: 17
Двойное ДТП на ул. Октябрьской, Фото: 18
Двойное ДТП на ул. Октябрьской, Фото: 19
Двойное ДТП на ул. Октябрьской, Фото: 20
Двойное ДТП на ул. Октябрьской, Фото: 21
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 22:17 +3
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Место
Тулаулица Октябрьская

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