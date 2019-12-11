На ул. Октябрьской в Туле пьяный на «семёрке» протаранил две иномарки

По счастливой случайности, в аварии никто не пострадал.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 11 декабря в Туле, на ул. Октябрьской, в районе дома № 301-А, произошло ДТП с участием трёх автомобилей: Hyundai Creta, Opel Astra и «ВАЗ-2107».

Как рассказал водитель корейского кроссовера, он следовал в направлении поворота на ул. Карпова в левой крайней полосе со скоростью примерно в 50 км/ч, когда на него со встречной полосы внезапно вылетела отечественная «семёрка» – сильный удар чуть не оставил иномарку без переднего колеса.

Затем «Лада» пролетела дальше и по касательной врезалась в Opel, после чего вылетела с проезжей части на обочину. Несмотря на серьёзные механические повреждения, в аварии никто не пострадал.

Водитель «ВАЗ-2107» отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. В салоне авто была обнаружена полиэтиленовая упаковка с остатками колбасы и бутылка крепкого алкоголя. Все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.