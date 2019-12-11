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Погода в Туле 12 декабря: облачно, скользко и без осадков

Погода в Туле 12 декабря: облачно, скользко и без осадков

Синоптики обещают туман, гололед и умеренный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, местами слабый гололед.

Ветер южной четверти, до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -5 до нуля, днём – от -4 до +1. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +1
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