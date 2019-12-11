Погода в Туле 12 декабря: облачно, скользко и без осадков

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, местами слабый гололед.

Ветер южной четверти, до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -5 до нуля, днём – от -4 до +1. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.