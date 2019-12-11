Тульских студентов приглашают на обучение в МФЦ

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между МФЦ Тульской области и Тульским государственным университетом. Теперь студенты и выпускники вуза смогут пройти обучение по факультативной программе «Специалист ГБУ ТО «МФЦ».

В рамках курса молодые специалисты познакомятся с работой по предоставлению государственных и муниципальных услуг и пройдут стажировку в любом из отделений. На мероприятии было отмечено, что сеть тульских МФЦ – одна из самых эффективных и быстроразвивающихся в центральной части России.

Выпускники программы, успешно прошедшие тестирование, получат право приоритетного приема на работу в многофункциональные центры. По статистике, уже сейчас 20% выпускников ТулГУ работают в региональной сети МФЦ.

«Национальный проект «Цифровая экономика» ставит задачу по комплексной цифровой трансформации экономики и социальной сферы. Для этого нужна налаженная система подготовки кадров во всех сферах государственного управления, в том числе в оказании госуслуг. Современная система образования должна обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами», – подчеркнула врио директора ГБУ ТО «МФЦ» Екатерина Солтанова.