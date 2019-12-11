В тульском Заречье школьники унесли из магазина сладости и газировку
Полицейские быстро вычислили юных воришек. Проводится проверка.
В отдел полиции «Зареченский» поступила информация о том, что из супермаркета на ул. М. Горького были украдены кондитерские изделия и газированные напитки.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские по названным продавцами приметам установили воришек – ими оказались двое 14-летних школьников.
Юные злоумышленники сознались в содеянном. В полиции проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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