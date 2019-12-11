Шести депутатам гордумы вручат почетный «Серебряный знак»

Его получат депутаты, избиравшиеся три раза и более.

В среду, 11 декабря, на 5-м внеочередном заседании Тульской городской Думы депутаты рассмотрели предложение наградить шесть своих коллег почетным знаком «Серебряный знак – депутат Тульской городской Думы».

Депутаты поддержали эту инициативу. Как отметила мэр Тулы Ольга Слюсарева, данной награды удостаиваются народные избранники, три раза и более становившиеся депутатами.

Серебряным знаком будут награждены Надежда Козьякова, Сергей Конов, Михаил Ларкин, Владимир Тимаков, Дмитрий Федотов, Дмитрий Шишкин.