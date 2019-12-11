новости
новости
Регистрация
Шести депутатам гордумы вручат почетный «Серебряный знак»

Шести депутатам гордумы вручат почетный «Серебряный знак»

Его получат депутаты, избиравшиеся три раза и более.

В среду, 11 декабря, на 5-м внеочередном заседании Тульской городской Думы депутаты рассмотрели предложение наградить шесть своих коллег почетным знаком «Серебряный знак – депутат Тульской городской Думы».

Депутаты поддержали эту инициативу. Как отметила мэр Тулы Ольга Слюсарева, данной награды удостаиваются народные избранники, три раза и более становившиеся депутатами.

Серебряным знаком будут награждены Надежда Козьякова, Сергей Конов, Михаил Ларкин, Владимир Тимаков, Дмитрий Федотов, Дмитрий Шишкин.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:25 −4
Другие статьи по темам
Событие
Почетный знакСеребряный знак депутата
Место
Тула
Прочее
Тульская городская Дума

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Руководители тульских предприятий рассказали Алексею Дюмину об экологизации производств
Руководители тульских предприятий рассказали Алексею Дюмину об экологизации производств
«Щекино в прыщах» посмотрели почти 2 млн человек
«Щекино в прыщах» посмотрели почти 2 млн человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.