Фото: стоп-кадр видео.
«Щекино в прыщах» посмотрели почти 2 млн человек
Город в Тульской области использовали в рекламе косметического средства.
Известный производитель косметики опубликовал на своем канале видео, в котором главный герой борется с прыщами в городе Щекино. Но, судя по кадрам, рекламу снимали где-то в Подмосковье.
Ролик оформлен под популярную игру Grand Theft Auto (GTA). На данный момент его посмотрели почти 2 млн человек.
У канала «всего» 9,5 тыс. подписчиков, поэтому для него такой результат вполне можно назвать «вирусным».
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