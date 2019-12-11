«Щекино в прыщах» посмотрели почти 2 млн человек

Фото: стоп-кадр видео.

Город в Тульской области использовали в рекламе косметического средства.

Известный производитель косметики опубликовал на своем канале видео, в котором главный герой борется с прыщами в городе Щекино. Но, судя по кадрам, рекламу снимали где-то в Подмосковье.

Ролик оформлен под популярную игру Grand Theft Auto (GTA). На данный момент его посмотрели почти 2 млн человек.

У канала «всего» 9,5 тыс. подписчиков, поэтому для него такой результат вполне можно назвать «вирусным».