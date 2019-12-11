Сергей Харитонов: «От Молодёжного парламента ждём новых идей и новых проектов»

Провел заседание председатель регионального парламента, председатель организационного комитета Сергей Харитонов.

Согласно утвержденному Думой положению, Молпарламент формируется из представителей региональных отделений политических партий, а также молодежных и профсоюзных организаций, органов студенческого самоуправления.

Партийные кандидаты включены в состав парламента по спискам, представленным региональными отделениями «Единой России» (27 человек), ЛДПР (2 человека), СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ (2 человека), Коммунистической партии «Коммунисты России» (1 человек), Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (1 человек) и ПАРТИИ РОСТА (1 человек). В установленный 30-дневный срок документы на своих кандидатов не подало только реготделение КПРФ, квота которого по положению — 2 человека. Эти места останутся вакантными в течение ближайших двух с половиной лет до ротации состава Молпарламента.

19 мест в Молодежном парламенте предназначены для представителей общественных организаций, органов студенческого самоуправления, советов молодых специалистов предприятий. Решение о том, кто именно их займет, оргкомитет принимает на конкурсной основе.

В этот раз конкурс был больше двух человек на место: 11 общественных объединений подали документы на 40 кандидатов, так что выбор был непростым. Прежде чем принять окончательное решение, члены комитета тщательно изучили документы, оценили резюме кандидатов и программы организаций.

Председатель облдумы Сергей Харитонов:

Сергей Харитонов – В состав парламента при Думе 7-го созыва вошли достойные молодые люди, и мы надеемся, что они успешно продолжат работу, которую наш Молодежный парламент ведет уже много лет. И не просто продолжат, но и привнесут что-то свое, предложат новые идеи, реализуют новые проекты, которые будут интересны и полезны для молодежи региона. Прошу вас, коллеги, активно вовлекать членов парламента в депутатскую работу, поддерживать, помогать им нарабатывать опыт в законотворческой сфере.

Заместитель председателя областной Думы Александр Балберов:

Александр Балберов – Войти в состав Молодежного парламента — это очень хороший старт, ступень в жизни молодого человека, с которой при желании он может войти в политическую жизнь региона, страны. И такие примеры есть: члены парламента становились депутатами и муниципального, и областного уровня. Хочу пожелать ребятам успехов.

Председатель комитета по экономической политике и финансам Галина Алешина напомнила, что Молодежный парламент — инициатор и организатор многих просветительских и патриотических мероприятий:

Галина Алешина – Замечательный турнир «Тульский Токарев» проводят члены парламента, акцию «Синий платочек», тесты по истории Отечества и Великой Отечественной войны. Перечислять могу еще много. Ребята просто молодцы!Надеюсь, новый состав будет работать еще эффективнее.

Председатель комитета по вопросам собственности и земельным отношениям Юрий Моисеев:

Юрий Моисеев – С удовольствием участвую в мероприятиях Молпарламента. Это всегда новые, более современные форматы, даже если тема традиционная, такая, к примеру, как краеведение. И конечно, молодежь заряжает своей энергией и энтузиазмом.

Итак, состав Молодежного парламента при Тульской облдуме 7-го созыва в количестве 53 человек сформирован, и список этот опубликован на официальном сайте Думы. Ну а первое масштабное мероприятие им предстоит уже в эту пятницу, 13 декабря, – Молпарламент проведет на территории области тест по истории Отечества. Инициатор международной акции — Молодежный парламент при Государственной Думе, а в нашем регионе она пройдет на 22 стационарных площадках в вузах, школах и даже на промышленных предприятиях в 11 муниципальных образованиях.