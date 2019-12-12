В Тульской области каждое шестое преступление совершают пьяные

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С января по ноябрь 2019 года на территории Тульской области зарегистрировано 12 028 преступлений, что на 850 меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается снижение числа регистрации тяжких и особо тяжких преступлений с 3 130 до 3 017. При этом на 12,7% снизилось число убийств (с 71 до 62), на 3,7 % – число фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (со 190 до 183).

Около половины всех зарегистрированных преступлений (49,8 %) составляют преступления против собственности. Вместе с тем отмечается их общее снижение на 8,9 %.

Раскрываемость преступлений составила 61,2%.

Правоохранительные органы области выявили 985 (-2,9 %) уголовно-наказуемых деяний в сфере незаконного оборота наркотиков.

За 11 месяцев 2019 года на территории региона на 11,3% уменьшилось количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах (с 4 734 до 4 200).

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 12,7 % снизилось число выявленных преступлений экономической направленности.

В истекшем периоде 2019 года выявлено 1 546 преступных деяний (+26,2 %), совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

Анализ социально-криминологической характеристики преступности за 11 месяцев показывает, что треть преступлений (3 695) совершено лицами, ранее совершавшими преступления. Их удельный вес составляет 34,9 % (2018 год – 35,5 %) от всех расследованных преступлений в отчетном периоде.

Каждое шестое преступление (20,1%) совершено в состоянии алкогольного опьянения. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество таких преступлений уменьшилось на 8%.

Снизилась на 20,1% (с 298 до 238) преступность среди несовершеннолетних.