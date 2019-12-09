На новогодних праздниках в Туле выступит Сергей Трофимов

Фото на http://trofim.com.

Заслуженный артист России Сергей Трофимов (настоящее имя певца) не нуждается в пиаре, чтобы поддерживать интерес к себе и своему творчеству.

Секрет его успеха прост и сложен одновременно — он дарит слушателям всего себя, обнажает свои самые сокровенные переживания без следа фальши. Синергия голоса, музыки и стихов, юмора и лиричности покоряет сразу. Поклонники любят его за умение «достучаться», простыми словами рассказать о самом сложном в жизни каждого: о любви и ненависти, разлуках и встречах, радости и горе.



Трофим начинал свою музыкальную карьеру как лирический исполнитель, рок-бард и автор песен для некоторых российских исполнителей. Например, в 1995 году Сергей написал целый альбом группе «Рондо». Это из-под его пера вышел легендарный хит «Боже, какой пустяк».



Широкое признание артист получил в начале 2000-х как исполнитель шансона. Уже в 2005 году музыкант выступал в Государственном Кремлевском дворце, участвовал в теле- и радиоэфирах и выпускал очередной сольный альбом. А в 2011 году Сергей Трофимов получил звание заслуженного артиста Российской Федерации.

На днях артист получил награду Дорожного радио за песню «Малибу».



Билеты на концерт Трофима уже в продаже.

Забронировать и купить билеты можно по красной кнопке выше или обратившись в любую точку продаж Myslo-кассы по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

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