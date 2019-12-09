Назначен новый заместитель министра здравоохранения Тульской области

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В региональном правительстве кадровые перестановки.

На должность заместителя министра здравоохранения Тульской области назначена Светлана Киреева.

Киреева Светлана Михайловна имеет значительный опыт работы в практическом здравоохранении, до назначения занимала должность заместителя главного врача по клинико-диагностическому центру Тульской областной клинической больницы.

На должность заместителя министра – директора департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области назначен Олег Матыцин.

Матыцин Олег Юрьевич работал заместителем начальника Центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.