Фото: www.medic.tula.ru.
Назначен новый заместитель министра здравоохранения Тульской области
В региональном правительстве кадровые перестановки.
На должность заместителя министра здравоохранения Тульской области назначена Светлана Киреева.
Киреева Светлана Михайловна имеет значительный опыт работы в практическом здравоохранении, до назначения занимала должность заместителя главного врача по клинико-диагностическому центру Тульской областной клинической больницы.
На должность заместителя министра – директора департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области назначен Олег Матыцин.
Матыцин Олег Юрьевич работал заместителем начальника Центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
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