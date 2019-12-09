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Мастера плавания разыграли первенство Тулы: фоторепортаж

Мастера плавания разыграли первенство Тулы: фоторепортаж

За призовые места боролись сто спортсменов.

7 декабря в поселке Ленинский в бассейне ФОКа состоялось открытое первенство Тулы по плаванию в категории «Мастерс» (25 лет и старше). В состязаниях приняли участие 100 пловцов из Липецка, Москвы, Краснодарского края, Новомосковска, Алексина, Щекино, Узловой и Тулы.

Соревнования проводились в десяти дисциплинах, были разыграны две эстафеты.

Областной центр представляли спортсмены клуба мастеров плавания «Арсенал», тульского отделения ПАО Сбербанк, Росгвардии, фитнес-центра «Гоголь» и фитнес-клуба «Лига чемпионов».

В эстафете 4×50 м вольным стилем среди мужских команд первое место заняла команда «Лига чемпионов», среди женских победил «Арсенал-супер».

В личном зачете лучшие результаты показали:

  • Антон Панферов (25−29 лет) на дистанции 50 м брасс и 50 м кроль на спине,
  • Наталья Гилева (35−39 лет) — 50 м брасс,
  • Александр Баталкин (40−44) — 100 м вольный стиль,
  • Юлия Горбач (25−29 лет) — 50 м вольный стиль,
  • Иван Алексеев (25−29 лет) — 50 м вольный стиль и 50 м баттерфляй,
  • Дмитрий Чистяков (50−54) — 50 м вольный стиль,
  • Александр Шатин (30−34) — 200 м вольный стиль,
  • Павел Понкратов (30−34) — 100 м комплексное плавание.

Всех победителей и призеров соревнований наградили медалями и дипломами управления физической культуры и спорта администрации города Тулы.

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Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 25
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Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 27
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 28
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Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 32
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Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 34
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 35
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 36
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 37
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 38
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 39
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 40
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 41
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 42
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 43
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 44
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 45
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 46
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 47
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 48
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 49
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 50
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 51
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 52
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 53
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 54
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 55
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 56
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 57
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 58
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 59
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 60
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 61
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 62
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 63
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 64
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 65
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 66
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 67
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 68
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 69
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 70
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 71
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 72
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 73
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 74
Первенство Тулы по плаванию в категории "Мастерс" 7.12, Фото: 75
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:25 +1
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