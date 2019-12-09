Мастера плавания разыграли первенство Тулы: фоторепортаж

7 декабря в поселке Ленинский в бассейне ФОКа состоялось открытое первенство Тулы по плаванию в категории «Мастерс» (25 лет и старше). В состязаниях приняли участие 100 пловцов из Липецка, Москвы, Краснодарского края, Новомосковска, Алексина, Щекино, Узловой и Тулы.

Соревнования проводились в десяти дисциплинах, были разыграны две эстафеты.

Областной центр представляли спортсмены клуба мастеров плавания «Арсенал», тульского отделения ПАО Сбербанк, Росгвардии, фитнес-центра «Гоголь» и фитнес-клуба «Лига чемпионов».

В эстафете 4×50 м вольным стилем среди мужских команд первое место заняла команда «Лига чемпионов», среди женских победил «Арсенал-супер».

В личном зачете лучшие результаты показали:

Антон Панферов (25−29 лет) на дистанции 50 м брасс и 50 м кроль на спине,

Наталья Гилева (35−39 лет) — 50 м брасс,

Александр Баталкин (40−44) — 100 м вольный стиль,

Юлия Горбач (25−29 лет) — 50 м вольный стиль,

Иван Алексеев (25−29 лет) — 50 м вольный стиль и 50 м баттерфляй,

Дмитрий Чистяков (50−54) — 50 м вольный стиль,

Александр Шатин (30−34) — 200 м вольный стиль,

Павел Понкратов (30−34) — 100 м комплексное плавание.

Всех победителей и призеров соревнований наградили медалями и дипломами управления физической культуры и спорта администрации города Тулы.