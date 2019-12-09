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Медный пятак за полмиллиона: почем туляки продают деньги

Медный пятак за полмиллиона: почем туляки продают деньги

Продавцы уверены: редкие номера купюр и брак монеты добавляют к номиналу от 100 тысяч до миллиона.

Myslo пробежался по объявлениям на Авито.

1 миллион рублей

В такую сумму новомосковец оценил шесть купюр с «красивыми» номерами. Автор объявления отмечает, что банкноты находятся в идеальном состоянии.

Набор банкнот СССР 1961 года с «оригинальным номером» один из туляков тоже продает за миллион рублей. И отмечает, что эти купюры — единственные в мире.

500 000 рублей

Столько продавцы хотят за самые разные деньги. Например, в эту сумму туляк оценил медный пятачок 1990 года с браком.

Или вот, зеленая бумажная десятка (тоже из Новомосковска). Владелец особенно отмечает: «Банкнота в очень хорошем состоянии! Уважаемые бонисты, за 50 000 не отдам, пожалуйста, не тратьте мое и свое время!»

199 500 рублей

В сравнении с предыдущими объявлениями это гораздо скромнее. Почти двести тысяч за купюру номиналом в 5000 рублей. У нее красивый номер и приличное состояние:

 

Отследить, что из предложенного действительно продано, а какие объявления просто сняли с сайта, нереально. К примеру, человеческая нога с 28-летним пробегом за 150 тысяч больше не продается. То ли купили, то ли передумали.

в питере — «ярд»

Напомним, несколько дней в сети обсуждают объявление жителя Санкт-Петербурга о продаже двухрублевой монеты 2016 года за 1 миллиард рублей.

Как заявил владелец находки, такая стоимость обоснована «редким браком» — поворот аверса к реверсу составляет 90 градусов. В качестве покупателя разыскивается сказочно богатый человек, который не знает, куда деть миллиард рублей: «Время удивлять партнёров и компаньонов по бизнесу, ни один из них не сможет потратить 1 ярд рублей за редкую монету в 2 рубля, а вы сможете, я в вас верю!» — пишет автор объявления.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:15 +1
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