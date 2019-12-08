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В тульском Заречье из-за коммунальной аварии перебои с водой

В тульском Заречье из-за коммунальной аварии перебои с водой

На месте работают сотрудники «Тулагорводоканала».

В поселке Октябрьский произошла коммунальная авария. Об этом сообщается на сайте «Тулагорводоканала».

В связи с этим до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

  • п. Октябрьский, 11-й проезд (от ул. Судейского до ул. Карпова),
  • ул. Карпова (от 10-го проезда до 28-го проезда) ,
  • 10-й проезд,
  • 12-й проезд (от 13-го проезда до ул. Карпова),
  • 27-й проезд (от 13 проезда до ул. Громова),
  • ул. Речная,
  • 28-й проезд (от 13-го проезда до ул. Карпова).

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

 
 
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:30 +1
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