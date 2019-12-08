В тульском Заречье из-за коммунальной аварии перебои с водой

В поселке Октябрьский произошла коммунальная авария. Об этом сообщается на сайте «Тулагорводоканала».

В связи с этим до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

п. Октябрьский, 11-й проезд (от ул. Судейского до ул. Карпова),

ул. Карпова (от 10-го проезда до 28-го проезда) ,

10-й проезд,

12-й проезд (от 13-го проезда до ул. Карпова),

27-й проезд (от 13 проезда до ул. Громова),

ул. Речная,

28-й проезд (от 13-го проезда до ул. Карпова).

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.