В тульском Заречье из-за коммунальной аварии перебои с водой
На месте работают сотрудники «Тулагорводоканала».
В поселке Октябрьский произошла коммунальная авария. Об этом сообщается на сайте «Тулагорводоканала».
В связи с этим до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
- п. Октябрьский, 11-й проезд (от ул. Судейского до ул. Карпова),
- ул. Карпова (от 10-го проезда до 28-го проезда) ,
- 10-й проезд,
- 12-й проезд (от 13-го проезда до ул. Карпова),
- 27-й проезд (от 13 проезда до ул. Громова),
- ул. Речная,
- 28-й проезд (от 13-го проезда до ул. Карпова).
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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