В Центральном парке Тулы установили арки с подсветкой

Фото ГУ ТО "Тульские парки".

Вечером аллея арок превращается в сказочный световой коридор. Новая локация для классных фотографий!

Главную аллею Центрального парка украсил новый стилизованный арт-объект в виде арок с подсветкой, которые несут не только эстетическую функцию, но и обеспечивают освещение в темное время суток. Об этом сообщает пресс-служба «Тульских парков».

– Аллея арок — яркая и стильная, станет идеальной локацией для интересных фотографий и селфи наших посетителей, — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Журавлев.

Всего установлено 10 арочных конструкций, в системе которых предусмотрено более 200 ламп-светильников.

Отметим, что выполнением этих работ занимался подрядчик ООО «Альтернатива». Судя по данным с сайта госзакупок, «Тульские парки» заключили с ним контракт на 4 390 194,90 руб.