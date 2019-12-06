Под Серпуховом опрокинулась пассажирская маршрутка «Москва – Тула»

Фото из группы ВКонтакте "Подслушано Серпухов".

Днем 6 декабря на 92-м км трассы М-2 «Крым» в Московской области недалеко от Серпухова опрокинулась пассажирская маршрутка, следовавшая из Москвы в Тулу.

Как сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, на данный момент известно, что в ДТП пострадали четыре человека. Однако некоторые СМИ, со ссылкой на минздрав, пишут об одиннадцати пострадавших.

Вся информация уточняется.