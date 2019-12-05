Туляков пригласили на открытие памятника генералу от инфантерии Евграфу Комаровскому
Памятный бюст установлен в честь 250-летия основателя войск правопорядка генерала от инфантерии графа Евграфа Федотовича Комаровского.
По приглашению генерала армии Виктора Золотова на торжественном мероприятии побывали туляки — потомок военачальника Евграф Павлович Комаровский и меценат, председатель Общественной наблюдательной комиссии Тульской области Игорь Крюков.
Виктор Золотов, директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ, генерал армии, подчеркнул неоценимый вклад Евграфа Федотовича Комаровского в обеспечение обороны и внутренней безопасности Российского государства. Более чем два века назад появилась внутренняя стража — прообраз нынешних войск национальной гвардии, — которую Евграф Федотович возглавил и на протяжении последующих 17 лет оставался ее командиром.
Его потомок Евграф Павлович Комаровский много лет проживает в оружейной столице, он — предводитель Дворянского собрания в Туле.
Евграф Павлович выразил глубокую благодарность Игорю Крюкову за всеобъемлющую помощь и поддержку как ему лично, так и тульскому Дворянскому собранию.