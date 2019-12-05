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Туляков пригласили на открытие памятника генералу от инфантерии Евграфу Комаровскому
Москва, 29 ноября 2019 года. Игорь Крюков на фото крайний слева, Евграф Комаровский – третий справа.

Туляков пригласили на открытие памятника генералу от инфантерии Евграфу Комаровскому

Памятный бюст установлен в честь 250-летия основателя войск правопорядка генерала от инфантерии графа Евграфа Федотовича Комаровского.

По приглашению генерала армии Виктора Золотова на торжественном мероприятии побывали туляки — потомок военачальника Евграф Павлович Комаровский и меценат, председатель Общественной наблюдательной комиссии Тульской области Игорь Крюков.

Виктор Золотов, директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ, генерал армии, подчеркнул неоценимый вклад Евграфа Федотовича Комаровского в обеспечение обороны и внутренней безопасности Российского государства. Более чем два века назад появилась внутренняя стража — прообраз нынешних войск нацио­нальной гвардии, — которую Евграф Федотович возглавил и на протяжении последующих 17 лет оставался ее командиром.

Его потомок Евграф Павлович Комаровский много лет проживает в оружейной столице, он — предводитель Дворянского собрания в Туле.
Евграф Павлович выразил глубокую благодарность Игорю Крюкову за всеобъемлющую помощь и поддержку как ему лично, так и тульскому Дворянскому собранию.

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