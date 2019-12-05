В Тульской области появился мобильный «Кванториум»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В этом учебном году он будет работать в шести муниципальных образованиях региона.

5 декабря в Ясногорском технологическом техникуме состоялось открытое занятие для школьников 5-6-х классов по направлениям «Геоинформационные технологии» и «Промышленный дизайн». В этом учебном году мобильный технопарк будет работать в 6 муниципальных образованиях Тульской области.

На занятии дети создавали карты родного города с указанием памятных мест, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, разрабатывали макеты будущих проектов.

Тульская область – один из нескольких регионов, в которых реализуется проект федеральной сети «Мобильный Кванториум», – перевозная мобильная станция со станками ЧПУ и другим оборудованием, которую перевозит специально оборудованная машина.

В этом учебном году мобильный технопарк будет работать в шести муниципальных образованиях Тульской области.

– Проект «Мобильный технопарк «Кванториум» реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Его главная цель – обучение детей из отдаленных населенных пунктов, малых городов навыкам робототехники, промышленного дизайна и виртуальной реальности, – рассказала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Ясногорский район стал первым районом Тульской области, в котором остановилась перевозная мобильная станция.

На базе Ясногорского технологического техникума школьники смогут посетить образовательные модули: «Геоинформационные технологии», «Промышленный дизайн» и «Роботехника». Работа проходит под руководством наставников, прошедших профильное обучение.

После Ясногорска мобильный технопарк «Кванториум» отправится в Алексин, Ефремов, а также Веневский, Киреевский и Щекинский районы.

Около 1 тыс. детей пройдут обучение, более 3 тыс. школьников смогут принять участие в массовых мероприятиях, проводимых мобильным детским технопарком «Кванториум».