«Мало платят!»: в Туле водители устроили забастовку против «Яндекс.Такси»

Второй день в нескольких городах России водители «Яндекс.Такси» устраивают забастовки. В основном участие в бойкоте заключается в том, что водители не принимают заказы в часы пик в указанные дни. К протестам присоединились Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Таганрог, Казань, Красноярск и другие города.

Тула не стала исключением. В областном центре водители устроили протест на парковке возле ТРЦ «Макси». На момент приезда корреспондентов Myslo в забастовке участвовало около 30 таксистов. Неподалеку дежурила полиция.

Что именно не устраивает водителей? Почему они решились на акцию протеста?

– Я работаю в «Яндекс.Такси» около трех лет. Изначально всё нравилось, но условия изменились. Сейчас цена подачи автомобиля составляет 79 рублей, это никак не окупает моих затрат с учетом амортизации, бензина и не приносит прибыли. Мы в минусе! Раньше у меня любая поездка до 7 км стоила 200 рублей, а сейчас — меньше ста, — рассказывает один из таксистов. — С каждым годом цены на бензин и ремонт автомобиля растут, требования «Яндекса» зашкаливают. Мы не согласны с их политикой. Требуем, чтобы сделали тариф «эконом» от 150 руб., не говоря уже про тариф «комфорт».

Как рассказали водители, сегодня они не собираются принимать заказы. Завтра, возможно, тоже. Вообще всероссийская акция протестов обещает продлиться до 4 декабря включительно.

Но тульские таксисты утверждают, что готовы продолжить забастовку и дальше – до тех пор, пока их не услышит руководство агрегатора.

К протестам присоединились не все. По словом водителей, бастуют около 20% таксистов в регионе.

– Такси должно стоить больше, чем поездка на общественном транспорте. «Яндекс» со своими расценками опустил тарифы ниже некуда. Уже даже бомж, который мелочь собирает, может ездить на такси, потому что поездка выходит 85-90 рублей, — говорит другой таксист.

– Я наткнулся на видео, где сам директор агрегатора сказал, мол, я не конкурирую с другими такси, я конкурирую с общественным транспортом, чтобы люди могли сесть вчетвером и поехать по тарифам, как на маршрутке. Но тогда и критерии должны быть совсем другие! — возмущаются таксисты.

По словам протестующих, сейчас их доход стал меньше в 2,5 раза, чем еще два-три года назад. Таксисты говорят, что в месяц зарабатывают около 8000 рублей «чистыми».

– При этом в день мы работаем по 16 часов, хотя по закону должны всего восемь. Но чтобы что-то принести домой, мы так много работаем.

На резонный вопрос, почему таксисты не перейдут работать к другому агрегатору или вовсе не поменяют профессию, отвечают так:

– В какое такси мы уйдем? «Яндекс» — самый большой агрегатор, он диктует свои условия, остальные тоже начинают опускать тарифы! А если идти работать по специальности, то кто ж возьмет без опыта работы?

Возмущены таксисты и тем, как ведут себя пассажиры:

– Они сильно принаглели. Если вдруг цена поднимается рублей на 20, они начинают истерить, – разоткровенничался один из протестующих. – Ну для вас есть общественный транспорт, вперед! А к вам приезжает комфортный автомобиль… Пассажиры пальцы начинают гнуть: «Я заплатил, веду себя как хочу!» И пьют, и курят на заднем сиденье! Чего только не вытворяют.

По словам таксистов, многие пассажиры при заказе такси утаивают, что едут с ребенком. Свое решение поясняют тем, что не во всех такси есть детские автокресла. Но в таком случае родители перекладывают ответственность за ребенка на таксиста. Именно с него потребуют штраф и гаишники, если вдруг поймают на этом нарушении. И именно водитель будет отвечать за травмы ребенка, которые он может получить при ДТП.

Также один из водителей рассказывает:

– Когда я работал в Москве, купил себе автомобиль и «отбил» за год. Но тогда цены нормальные были. Минимальный ценник по городу был 450 рублей. И так же все ездили, столько же людей было. А сейчас каждый алкоголик может вызвать такси. «Зачем я пойду пешком 2-3 километра, вдруг в сугроб упаду, а таксист приедет за мной из центра города в Криволучье и довезет меня за 100 рублей».

Хорошо еще, что нам показывают конечный адрес. В Москве это как лотерея. Едешь в Балашиху, думаешь, что в центр города повезешь, а в итоге можешь поехать на соседнюю улицу.

Таксисты понимают, что такой ценовой политикой «Яндекс» завлекает к себе людей, но…

– Если повысятся тарифы, да, какое-то количество людей отсеется, но всё равно пассажиры будут ездить. Можно цены такие же оставить, но снизить комиссию «Яндекса». Сейчас она составляет 13,5-13,7% + комиссия таксопарка. В общем выходит 16%. То есть я вас провез на 100 рублей, 16 рублей надо отдать. Это небольшие деньги, но в итоге средний расход водителя (если машина в аренде) – 3000 руб. в сутки: 1500 руб. за аренду, около 1000 руб. за бензин, за медосмотр и механика 500 руб. за смену…

Чтобы получать достойную зарплату, нужно зарабатывать в день около 5500 руб. Но «Яндекс» этого не даст! Нужно сделать 35 заказов в сутки, но тогда ты как зомби будешь… Сейчас в среднем мы выполняем 20 заказов.

Добьются ли своего таксисты, неизвестно. Реакции от «Яндекс. Такси» пока не последовало.