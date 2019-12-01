На Привозе в Туле открылась сырная лавка Endorf

На фермерском рынке теперь можно купить всю линейку сыров Тульского молочного комбината по ценам производителя

Тульской сыроварне «Endorf» уже два года, и там производят твердые и полутвердые сыры.

С 30 ноября у любителей сыра появилась еще одна точка притяжения - на фермерском рынке «Привоз» открылась сырная лавка «Endorf», где тоже вся продукция продается по заводским ценам.

В день открытия сырной лавки для покупателей устроили дегустацию всех сыров из сыроварни «Endorf».

- Я фанат сыров, очень люблю и выдержанные твердые сорта, и полутвердые нежные сливочные. Знаю, что на Тульском молочном комбинате запустили самую современную линию производства сыров, и даже приглашали сыроваров из Франции для обучения наших тульских специалистов. Здорово, что у нас теперь есть свои тульские настоящие сыры. Это наш новый бренд – сыры от «Endorf» - наряду с пряниками и самоварами, - считает Глеб, постоянный покупатель продукции Тульского молочного комбината.

«Тульский молочный комбинат» оснастил свою сыроварню производственными линиями последнего поколения известной французской фирмы. Наладил деловые контакты между своими технологами и французскими и итальянскими специалистами, которые участвовали и в запуске самой линии, и в отработке рецептур сыров, и в обучении тульских коллег.

- Я очень люблю сыры, но не знала, что наш Тульский молочный комбинат делает так много разных твердых сыров. Я попробовала все представленные сорта и выбрала для себя Loutter. Он очень нежный на вкус, - рассказала тулячка Лариса. – И цена вполне доступная.

Сыр, который понравился Ларисе, старинный. Первые упоминания о нем относят к 1184 году, когда он появился на ярмарке небольшого городка Lout в Голландии. Сыр Loutter от сыроварни «Endorf», полутверждый выдержанный 45% жирности средней зрелости (срок созревания 2,5-3 месяца). Производится по голландской технологии полутвердого сыра с небольшими округлыми «глазками». Вкус сливочный, насыщенный, выраженный.

В витрине сырной лавки представлены и другие сорта полутвердых и твердых сыров:

- Gruyere, твердый выдержанный сыр 50% жирности. Созревает не менее 6 месяцев. Производится по рецептуре твердого швейцарского сыра длительного созревания, с натуральной сырной корочкой. Вкус сладковатый, фруктово-ореховый.

- Gruyere doux, твердый выдержанный сыр, 50% жирности. Созревает 5-8 месяцев. Это тоже швейцарский твердый сыр длительного созревания с натуральной сырной корочкой, но с более эластичной мягкой структурой, чем Gruyere. Вкус сладковато-пряный, с ароматом ореха.

- Mont, твердый выдержанный сыр, 50% жирности. Срок созревания не менее 6 месяцев, с натуральной сырной корочкой. Производится по рецептуре твердого французского сыра Comte длительного созревания. Вкус насыщенный фруктово-ореховый с пряными нотками трав, грибов, карамели и специй.

- Parmesan, твердый выдержанный сыр, 50% жирности. Срок созревания 9-12 месяцев, с натуральной сырной корочкой. Производится по традиционной итальянской технологии твердого выдержанного сыра. Имеет ломкую слоистую структуру, крошится при нарезке. Вкус выраженный, нежный, слегка сладковатый, с пикантный послевкусием.

- Maasdam, полутверждый выдержанный сыр 45% жирности. Срок созревания 2,5-3 месяца. Производится по классической голландской технологии десертного полутвердого сыра с большими круглыми «глазками», имеет пластичную структуру. Вкус насыщенный, сладкий, с выраженным орехово-фруктовым ароматом.

В многовековой истории и традициях изготовления сыров нет мелочей – всё имеет значение и отражается на вкусе сыра.

Один из основных факторов получения настоящего вкусного сыра – качество молока, его сыропригодность. Оказывается, молоко для производства сыра дают не все коровы.

Всех поставщиков молока специалисты ТМК тестируют по 21 показателю. Немногие выдерживают тесты. Для своего производства сыровары «Endorf» отобрали двух поставщиков, в хозяйствах которых коровы только айрширской и симментальской пород. Считается, что коровы именно этих пород дают вкусное и самое полезное молоко в мире, пригодное для производства сыра. Добавим, что всё молоко на Тульском молочном комбинате проходит три ступени очистки.

Большое внимание уделяют тульские сыровары и процессу созревания сыров. Сырохранилище оснащено современной климатической системой, что важно для правильного созревания продукта. В камерах созревания поддерживается необходимый уровень влажности и температуры на протяжении всего процесса созревания сыра.

Твёрдые сорта сыров созревают на полках из древесины хвойных пород, выращенных в горном массиве Юра во Франции. Поэтому и вкус сыров многогранный, с богатыми ароматами — как у лучших европейских аналогов.

Сыр созревает в огромных головах диаметром 65 см. Вес головы — 40 кг. Такие размеры обеспечивают правильную работу бактерий и гармоничное созревание сыра.

С определенной периодичностью сырные головы переворачивают и бережно натирают специальным солевым раствором - благодаря этому сыр покрывается натуральной золотистой корочкой.

В результате строгого соблюдения всех этих тонкостей получается замечательный настоящий натуральный сыр многогранным вкусом, богатым ароматом.

- Я считаю себя знатоком сыра, предпочитаю выдержанные, с острым терпким вкусом. На дегустации сыроварни мне особенно понравился Gruyere. Все остальные сыры тоже выше всяких похвал, - говорит тулячка Ирина. - Хорошо, что наш местный производитель – Тульский молочный комбинат – который я знаю и продукцию которого всегда покупаю, теперь делает такие замечательные сыры. Да еще и по очень привлекательным ценам!

Всех любителей сыра приглашает сырная лавка «Endorf» - Тула, фермерский рынок «Привоз», 1 корпус. Ассортимент и цены вас приятно удивят!