В 13 школьных классах Тульской области из-за гриппа приостановлен учебный процесс
По сравнению с предыдущей неделей, показатель заболеваемости населения увеличился на 11%.
В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа и ОРВИ – от вирусов привились 671518 человек (45% населения). По данным тульского Управления Роспотребнадзора, текущая ситуация по гриппу и ОРВИ обычная, характерная для данного периода времени.
Тем не менее, число заболевших увеличивается. За неделю зарегистрировано 5328 случаев гриппа и ОРВИ – эта цифра выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 11%.
В связи со снижением посещаемости учащихся частично приостановлен учебный процесс в 13 классах девяти школ и четырёх группах трёх детских садов. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.
Консультацию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ можно получить в отделе эпиднадзора по телефонам: 37-33-25, 37-30-77 и 37-48-32.