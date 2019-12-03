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В 13 школьных классах Тульской области из-за гриппа приостановлен учебный процесс

В 13 школьных классах Тульской области из-за гриппа приостановлен учебный процесс

По сравнению с предыдущей неделей, показатель заболеваемости населения увеличился на 11%.

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа и ОРВИ – от вирусов привились 671518 человек (45% населения). По данным тульского Управления Роспотребнадзора, текущая ситуация по гриппу и ОРВИ обычная, характерная для данного периода времени.

Тем не менее, число заболевших увеличивается. За неделю зарегистрировано 5328 случаев гриппа и ОРВИ – эта цифра выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 11%.

В связи со снижением посещаемости учащихся частично приостановлен учебный процесс в 13 классах девяти школ и четырёх группах трёх детских садов. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Консультацию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ можно получить в отделе эпиднадзора по телефонам: 37-33-25, 37-30-77 и 37-48-32.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:36 +3
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