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В Тульском экзотариуме выйдут из карантина пара броненосцев, пака и клопы
Увидеть их в экспозиции можно будет с 4 декабря.
4 декабря в новом здании Тульского экзотариума выйдут из карантина и появятся на экспозиции такие животные:
- два броненосца (самец и самка),
- пака (самка),
- техасский белобокий полоз,
- два маисового полоза (бесчешуйчатый и покрытый чешуёй),
- клопы-хищнецы,
- мангровая змея.
Новое здание экзотариума находится по адресу: ЦПКиО им.
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