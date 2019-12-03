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В Тульском экзотариуме выйдут из карантина пара броненосцев, пака и клопы
Фото: https://pixabay.com.

В Тульском экзотариуме выйдут из карантина пара броненосцев, пака и клопы

Увидеть их в экспозиции можно будет с 4 декабря.

4 декабря в новом здании Тульского экзотариума выйдут из карантина и появятся на экспозиции такие животные:
 
  • два броненосца (самец и самка),
  • пака (самка),
  • техасский белобокий полоз,
  • два маисового полоза (бесчешуйчатый и покрытый чешуёй),
  • клопы-хищнецы,
  • мангровая змея.

Новое здание экзотариума находится по адресу: ЦПКиО им. П. П. Белоусова, к. 10. Время работы ежедневно с 10.00 до 18.00.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:56 +4
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