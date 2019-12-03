В Тульском экзотариуме выйдут из карантина пара броненосцев, пака и клопы

Фото: https://pixabay.com.

Увидеть их в экспозиции можно будет с 4 декабря.

4 декабря в новом здании Тульского экзотариума выйдут из карантина и появятся на экспозиции такие животные:

два броненосца (самец и самка),

пака (самка),

техасский белобокий полоз,

два маисового полоза (бесчешуйчатый и покрытый чешуёй),

клопы-хищнецы,

мангровая змея.