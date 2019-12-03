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В Тульской области заводчиков свиней предлагают на семь лет освободить от налогов
Фото: twitter.com/mcx_rf

В Тульской области заводчиков свиней предлагают на семь лет освободить от налогов

Соответствующий законопроект внёс на рассмотрение в областную Думу Алексей Дюмин.

Губернатор Тульской области предложил региональным депутатам внести изменения в статью 5 регионального Закона «О налоге на имущество организаций». 

Законопроект направлен на расширение мер поддержки организаций, которые реализуют в Тульской области крупные инвестиционные проекты в свиноводческой сфере. 

В частности, предлагается на семь лет освободить фермеров от уплаты налога на имущество, используемого в процессе производства продукции.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:12 +3
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