В Тульской области заводчиков свиней предлагают на семь лет освободить от налогов

Фото: twitter.com/mcx_rf

Соответствующий законопроект внёс на рассмотрение в областную Думу Алексей Дюмин.

Губернатор Тульской области предложил региональным депутатам внести изменения в статью 5 регионального Закона «О налоге на имущество организаций».

Законопроект направлен на расширение мер поддержки организаций, которые реализуют в Тульской области крупные инвестиционные проекты в свиноводческой сфере.

В частности, предлагается на семь лет освободить фермеров от уплаты налога на имущество, используемого в процессе производства продукции.