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В Тульской области заводчиков свиней предлагают на семь лет освободить от налогов
Соответствующий законопроект внёс на рассмотрение в областную Думу Алексей Дюмин.
Губернатор Тульской области предложил региональным депутатам внести изменения в статью 5 регионального Закона «О налоге на имущество организаций».
Законопроект направлен на расширение мер поддержки организаций, которые реализуют в Тульской области крупные инвестиционные проекты в свиноводческой сфере.
В частности, предлагается на семь лет освободить фермеров от уплаты налога на имущество, используемого в процессе производства продукции.
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