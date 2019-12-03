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Тульская полиция ищет медиума с кристаллами исцеления
Фото: https://ru.aliexpress.com/.

Тульская полиция ищет медиума с кристаллами исцеления

К полицейским за помощью обратилась обманутая жительница Новомосковска.

64-летняя жительница Новомосковска уверена, что стала жертвой обмана. По предварительным данным, женщина на одном из кабельных телеканалов увидела выступление медиума, которая рассказывала о чудодейственном кристалле исцеления. Чудодейственный товар якобы способен вылечить от всех болезней и решить различные проблемы.

Пенсионерка позвонила по озвученному в программе номеру. Телефонная собеседница убедила женщину, что кристалл способен вылечить даже скрытые заболевания, о которых та, возможно, и не подозревает. Доверчивая жительница Новомосковска перевела почти 160 тысяч рублей на указанные ей банковские реквизиты.

- Чуть позже она решила по тому же телефонному номеру уточнить факт совершения перевода, а также другие вопросы, связанные со способностями кристалла. Но дозвониться уже не удалось. Связаться с продавцами кристалла не получилось и позднее. Предположив, что стала жертвой обмана, и не получив до настоящего времени кристалл исцеления, женщина обратилась в полицию, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В отделе МВД России по г. Новомосковску выясняют детали случившегося.

 

Полицейские просят граждан перед совершением дорогостоящих покупок, переводом крупных сумм денежных средств на неизвестные номера банковских карт, осуществлением иных действий, связанных с просьбой сообщить реквизиты банковской карты или необходимость впустить в своё жилище неизвестных, посоветоваться с родственниками или знакомыми, чтобы обезопасить себя от возможного мошенничества.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:05 +11
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