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Посетители Тульского экзотариума увидят «Птичью феерию»
Фото Михаила Веревченко.

Посетители Тульского экзотариума увидят «Птичью феерию»

Фотовыставка с таким названием откроется в выставочном зале 4 декабря.

Тульский областной экзотариум приглашает всех любителей и ценителей природы на открытие фотовыставки «Птичья феерия», которое состоится в среду, 4 декабря.

В выставочном зале в ЦПКиО им. П. П. Белоусова будут представлены снимки, сделанные известным тульским краеведом, натуралистом и фотографом Михаилом Веревченко. Во время многочисленных пеших прогулок по заповедникам он сделал более 40 портретов птиц, обитающих в центральной части России.

Новая выставка поможет тулякам больше узнать об удивительном мире животных, местах обитания и особенностях поведения некоторых редких видов пернатых, живущих в заповедных местах. В день открытия можно будет пообщаться с автором работ и получить его автограф.

Экспозиция будет работать до 22 декабря. Посещение входит в стоимость билета в экзотариум.

Галерея
Выставка "Птичья феерия", Фото: 1
Выставка "Птичья феерия", Фото: 2
Выставка "Птичья феерия", Фото: 3
Выставка "Птичья феерия", Фото: 4
Выставка "Птичья феерия", Фото: 5
Выставка "Птичья феерия", Фото: 6
Выставка "Птичья феерия", Фото: 7
Выставка "Птичья феерия", Фото: 8
Выставка "Птичья феерия", Фото: 9
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:12 +6
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