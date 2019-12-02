Посетители Тульского экзотариума увидят «Птичью феерию»

Фото Михаила Веревченко.

Тульский областной экзотариум приглашает всех любителей и ценителей природы на открытие фотовыставки «Птичья феерия», которое состоится в среду, 4 декабря.

В выставочном зале в ЦПКиО им. П. П. Белоусова будут представлены снимки, сделанные известным тульским краеведом, натуралистом и фотографом Михаилом Веревченко. Во время многочисленных пеших прогулок по заповедникам он сделал более 40 портретов птиц, обитающих в центральной части России.

Новая выставка поможет тулякам больше узнать об удивительном мире животных, местах обитания и особенностях поведения некоторых редких видов пернатых, живущих в заповедных местах. В день открытия можно будет пообщаться с автором работ и получить его автограф.

Экспозиция будет работать до 22 декабря. Посещение входит в стоимость билета в экзотариум.